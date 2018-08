Alejandra Dip

El Sol nos da un empujoncito para que hoy podamos irradiar todo aquello que llevamos dentro con total plenitud. Nos pide que brillemos desde la humildad. Es energía de amor incondicional y espiritualidad en su punto máximo. KIN 200 SOL 5 - GUIADO POR LA ESTRELLA El 5 es el poder interno, la armonía que podemos lograr en nuestra vida. El Sol brillando en este tono para mostrarnos como podemos mejorar nuestra calidad de vida. Activando nuestra autoestima. La palabra clave que define mejor a este tono, es el ego y la energía del Sol viene a soltarlo, dejarlo de lado, ser humildes, brillar desde abajo, desde el bajo perfil, poder estar en el otro, escucharlo. No te relaciones solamente con los que hablan cosas de tu interés. Aún aquel que parece muy distinto merece ser escuchado. A este Sol lo guía la Estrella que es excelente dadora de servicio, poder brindarnos a otros es la consigna. Hoy apaga tu FM "YO" y sintoniza tu oreja, que hay más gente en el mundo que vos y tus propios problemas. Soltá la queja, deja de sentirte desprotegido o no querido. No te atrincheres, hay un mundo fuera de vos y tus cosas, hay un mundo con gente que piensa distinto y vale la pena escuchar. El camino espiritual se conoce andando, conociendo, aprendiendo. Esta energía nos invita a sentirnos parte del mundo, parte del TODO, y desde ahí confiar y creer que si cambiamos algo por más mínimo que parezca repercute en nuestro entorno. Día para meditar, volver a comprometerse con el pensamiento, con el sentimiento, con la acción. Estamos vivos, despiertos, activos, salgamos de las sombras, de las dudas del miedo. Aceptar lo que sucede con paciencia y constancia para poder llegar a donde queremos llegar. Día para disolver tensiones y trabas internas. Se compasivo, tolerante y mira en forma positiva los cambios que se están gestando en tu interior. Pensá que siempre que llovió paró y que después de la tormenta, sale el Sol. ¡IN LAK ECH! Buen DOMINGO para todos y que Dios los bendiga. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Sol 5 - Energía del Domingo 26/08/2018 - Trecena del Guerrero

Por Alejandra Dip

