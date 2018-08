Así se refirió el presidente del HCD, Sergio Roses, quien calificó como "inédita" la inversión realizada por el Municipio en materia de salud en la gestión Abella. "La puesta en marcha del SAME marca el compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Sebastián Abella con la salud", ponderó el presidente del HCD, Sergio Roses, quien a su vez resaltó la decisión política tomada por el jefe comunal de invertir al área de salud, incorporando mejores servicios a fin de elevar la calidad de vida de los vecinos. Por otra parte, agregó que "la implementación del Sistema de Atención Médica en Emergencias es un gran logro ya que permitirá optimizar el servicio público en la ciudad. La salud es una gran herramienta de transformación y este nuevo servicio va en esa línea" añadió. Además, el legislador de Cambiemos hizo hincapié en las numerosas acciones que encaró el Municipio de manera "inédita" en el Hospital San José, tales como la incorporación de un mamógrafo digital, un equipo de monitoreo a distancia en la unidad coronaria, la modernización del sistema de las historias clínica y la construcción de un óptimo depósito para poner los residuos patogénicos, que luego son enviados a destrucción. Y eso no es todo. También destacó la creación de una nueva guardia de neurocirugía, las guardias activas de pediatría, adultos, ginecología, obstetricias, terapia intensiva, cardiología y guardias pasivas de cirugía y traumatología; como así también la construcción de un nuevo y moderno CAPS en el Blondeau. Por último Roses, enfatizó: "La salud es una política de Estado, y todas estas acciones, que significan un antes y un después, son un claro reflejo del compromiso que asumió el Municipio para beneficiar a los vecinos".

Roses hizo hincapié en las inéditas acciones que encaró el Municipio en materia de salud.



"La puesta en marcha del SAME marca el compromiso de la Gobernadora y el Intendente con la salud"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: