Cincuenta familias sin sustento por la clausura del basural

"La situación de estas cincuentas familias es desesperante, y vamos a presentar un proyecto de manera urgente para que el Municipio priorice su incorporación a lo que será el nuevo sistema de disposición de residuos" señaló el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano. Además del revés logístico y de costos que ocasiona la reciente clausura del basural donde Campana volcaba sus desperdicios, la medida adoptada por el juez federal Adrián González Charvay dejó "a más de 50 vecinos sin trabajo, y ante una situación desesperante que hasta el momento no encuentra solución". Así lo señaló el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano, quien se informó de la situación dialogando en el barrio San Luciano con un numeroso grupo de familias afectadas. "Vinimos a escuchar y a dar nuestro compromiso de acompañarlos en busca de una solución a estos vecinos que trabajaban clasificando residuos en el basural denominado "predio de Cóncaro", donde los municipios de Campana y Zárate realizaban la disposición final de residuos. Tras la clausura del lugar, perdieron la posibilidad de ganar esos pocos pesos diarios que apenas alcanzaban para sostener a sus familias. Hoy se quedaron sin nada" dijo el edil a la prensa local. Romano cuestionó que desde el gobierno local no se haya contemplado esta situación de las familias afectadas por la medida judicial, y junto a integrantes del Partido Justicialista local y compañeros de bloque, se refirió al futuro de la disposición de residuos en Campana: "Desconocemos cómo será el nuevo mecanismo de tratamiento. Sigue siendo un interrogante cual será la solución, los costos y el procedimiento de acopio y traslado al CEAMSE. Pero sí creemos que la comunidad debiera estar informada al respecto porque la salud y el medioambiente dependen directamente de esta cuestión", dijo y anticipó que su bloque presentará un proyecto de manera urgente para que el Municipio priorice la incorporación de estos vecinos a lo que será el nuevo sistema de disposición de residuos. "Hoy la realidad marca que se quedaron sin ingresos, sin sustento alguno y no encuentran quién se haga cargo de brindarles una respuesta" finalizó Romano.

El edil estuvo acompañado por compañeros de bloque y miembros del PJ Campana.





Romano acompañó a los vecinos quienes le contaron las dificultades que atraviesan tras quedarse sin la fuente de ingresos.



Cincuenta familias sin sustento por la clausura del basural

