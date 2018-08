Pregunta: ¿Por qué Dios tiene que comunicar Sus intenciones a través del dolor físico, o moral?

Giorgio: Esto ocurrirá porque Jesús no regresará en la gloria, desde ese momento todos seremos felices y ya no habrá sufrimiento pero el camino de la verdad y la comprensión del Espíritu ocurrirá a través del proceso de la Cruz. Cuando Jesús dijo: "Toma tu cruz y sígueme" no se dirigía a todos sino a Sus Apóstoles, a los amigos que creían en Él. ¡Es por ello que me siento feliz cuando sangro! ¡Claramente es difícil! Cuando me llega un sufrimiento me dirijo a Dios y le digo: "-Señor ¿qué haces, estás mirando hacia otro lado?" pero inmediatamente agrego: "-Hágase tu voluntad, porque cuando me haces sufrir haces que persevere en la Obra que tanto amo y a la que realmente le he entregado toda mi vida". ¡Incluso le he dedicado mis hijos a esta Obra! Queridos hermanos, cuando sufrimos nos tenemos que sentir felices interiormente. Claro está, si el sufrimiento me impide hacer la Obra quiere decir que éste no viene de Dios. Al contrario, si el dolor me impulsa y me convence aumentando mi fe quiere decir que es Dios quien me está hablando, por lo tanto se lo agradezco. Cuando era joven quería mucho a una joven, tenía 16 años y ya estaba en la Obra. La vida no me dio la posibilidad de estar con ella, de acompañarla, o de que ella me acompañara. ¡Sufrí mucho por ello pero también le agradecí mucho a ella, a mi padre espiritual Eugenio y, sobre todo, a Dios porque ese sufrimiento hizo que aumentara mi fuerza, mi alegría y mi fe para servir esta Verdad! Entonces tenemos que seguir adelante, nuestro camino es y será lleno de sufrimiento pero no nos tocarán ni un solo cabello de nuestra cabeza. Cuando nos enfermamos y estamos mal física, psicológica o espiritualmente es porque estamos siendo puestos a prueba, por lo tanto tenemos que perseverar y seguir adelante. A veces, tenéis que creerme, ni siquiera me logro levantar de la cama. En estas últimas semanas me ha costado mucho todo, a veces creo que no puedo continuar, luego algo en mi interior me impulsa y pienso en Jesús de Nazarét y me convierto en Speedy González. ¡Entonces, queridos hermanos y amigos, sigamos adelante con la cruz sobre nuestros hombros! Cuando pese demasiado nos podemos consolar unos a otros. En el momento en el que nuestra cruz se vuelve más liviana significa que tenemos que consolar a nuestro hermano porque lleva una más pesada que la nuestra, o, hasta incluso hacer como aquel que ayudó a Cristo a llevar la cruz. ¡Hasta el Señor se dejó ayudar para poder llevarla! Claramente no lo hizo porque necesitara ayuda.

Pregunta: Necesitaría una aclaración. No entiendo lo que acabas de decir en cuanto al sufrimiento, además porque soy un poco limitado y no llego a comprender, por ejemplo, el hecho de bendecir a quienes nos están haciendo daño. Hay diferentes formas de amor y creo que es necesario discernir. No tenemos que transformarnos en un grupo de masoquistas que adoran a sus torturadores. ¿Me podrías ayudar a entender de qué forma tenemos que amar a quienes nos hacen daño? Sufro mucho al ver a quienes hacen sufrir a los niños y entonces ¿cómo puedo bendecir a estas personas? Podría llegar a no ser vengativo pero no creo que pueda bendecir a estas personas.

Giorgio: Puedo volverme muy violento, hasta inclusive llegar a matar a una persona que le esté haciendo daño a un niño. Creo que en la historia de la humanidad nunca hubo un estigmatizado que le haya pedido al Padre que haga justicia más que yo, para detener a los asesinos de la vida. ¡Ni siquiera San Francisco, o el Padre Pio lo hicieron! ¡Después de Jesús he sido yo quien más justicia ha pedido! Ni los Santos lo han hecho. Una vez dicho esto yo podría llegar a bendecir a Totò Riina si me escupiera la cara, o si me condenara a muerte. Le pediría al Padre que perdone a quien me está matando, ya que no sabe lo que hace. Pero cuando Jesús decía que tenemos que bendecir a quienes nos hacen sufrir se dirigía a nosotros, es decir, a todos aquellos que Lo siguen. Ese es el secreto. No podemos heredar el Reino de Dios si pedimos justicia para nosotros mismos. Jesús gritaba en contra de los poderosos, los atacaba, los acusaba, pero cuando lo tocaron a Él y a Sus hermanos, les ordenó que bendijeran a sus torturadores y asesinos que sonrieran mientras les hacían daño, que no reaccionaran. Al contrario, cuando veía que los niños, los pobres, los leprosos eran atacados Jesús se dirigía a los poderosos, a los responsables y despotricaba en su contra: "¡Ay de vosotros, seréis juzgados por Dios!" Quiere decir que tenemos que bendecir a quienes nos hacen daño pero además tenemos que denunciar, amonestar, amenazar a quienes lo hacen a las personas que amamos, a nuestros hermanos, a los niños, a los inocentes. Si una persona ejerce la violencia en nuestra contra tenemos que bendecirla porque es un instrumento de Dios para que nosotros evolucionemos. ¡Si alguien os quiere matar, dejad que lo haga! ¡Este es el camino que os conducirá al Reino de los Cielos! Al máximo, mientras vuestro torturador os está golpeando le podéis preguntar cuál es el motivo por el cual os está maltratando, le podéis decir que irá a la segunda muerte y que vosotros iréis al Cielo, pero al final tendréis que aceptar la situación.

