No existen "redes" que nos liberen

El reconocido neurocientífico David Eagleman dijo que el cerebro está "encerrado en una bóveda en silencio y oscuridad en el cráneo". Como animales sociales, pensamos que el aislamiento de nuestra propia sociedad se atenua con las interacciones. Pero ¿y si la red de redes, que en apariencia nos conecta y libera de nuestros prejuicios personales, nos estuviese limitando? Internet es un lugar maravilloso, no tengo ninguna duda. Pero los buscadores, que indexaron y organizaron el contenido para hacerlo accesible, pueden construir a nuestro alrededor una jaula ideológica de la cual se torna difícil de escapar. Con cada búsqueda agregamos un barrote más a nuestra burbuja y segmentamos la información que querremos conseguir en el futuro. Te propongo en la nota de hoy, hacer un experimento con tus familiares y amigos, en donde, desde sus dispositivos móviles o computadoras de escritorio, busquen el mismo término, por ejemplo "tecnología". Seguramente algunos obtengan resultados parecidos, pero les aseguro que alguno les aparecerá, la definición de la palabra, a otros, noticias sobre el tema, y a otros publicidad relacionada con tecnología. Los resultados varían según el usuario. "Tecnología" quizá sea un término muy neutral, pero prueba a hacer el experimento con otras palabras. Prueba con otros ejemplos interesantes y más polarizados, como "partido". Y con personas como compañeros de trabajo, familia o amigos para ver las diferencias ideológicas entre los distintos grupos. Buscando por este término, personas muy fanáticas de un deporte probablemente localicen el próximo encuentro de su equipo. Quien siga la política obtendrá las últimas novedades del partido al que esté afiliado. Además, nuestro equipo o partido político podrían aparecer por delante del resto de los resultados. Si quieres saber cómo google conoce tus gustos, aficiones o ideología, no dejes de tener en cuenta, como Facebook, se dedican a saber. Cada búsqueda que haces, el sistema aprende que es lo que te moviliza y lo refleja en cada búsqueda nueva que realizas, realizando un mecanismo de resonancia a tu alrededor. ¿Los algoritmos tienen la culpa? Los resultados de Google forman parte de un complejo algoritmo no desvelado con cientos de parámetros. Sabemos que las búsquedas previas, así como las webs que consultas a menudo, influyen. Pero para entender el mecanismo de resonancia de Google usemos un esquema más sencillo. Escuchemos música. Supongamos que nos apasiona la clásica y que la escuchamos sin parar en YouTube. Gracias al reproductor automático, cuando acaba un tema, comienza otro. Si no nos gusta, basta con apretar la flecha para pasar de tema. Esta red aprende, en base a nuestras búsquedas y minutos de permanencia a una pista, qué nos gusta. Como resultado, nada más acceder a YouTube obtendremos en la sección "Recomendados" aquellas canciones que podrían resultarnos agradables. Cuantas más horas dediquemos, mejor afina el algoritmo su respuesta. Es un tipo de búsqueda que premia contenido similar al que ya hemos consumido. Arriba pueden verse dos estructuras de tipo "atractor" que suele seguir esta web de vídeos. Si buscamos A, probablemente nos recomiende a continuación B, C… Contenido similar. Contenido que nos gusta. Agradable. El algoritmo señalará en dirección a uno o varios grandes atractores, polarizando nuestro acceso a internet. Polarizándonos a nosotros. Y con ello nos encierra/encerramos en una burbuja diminuta dentro de Google. Pero hay algo que tiene más peso que las búsquedas previas o el tiempo de reproducción en un vídeo: "el like o dedo arriba". NO ME GUSTA EL BOTÓN ´ME GUSTA´ Si hemos arrancado con Google es porque se ha convertido en nuestra ventana a internet. Pero no es el único sistema que nos diseña una agradable jaula ideológica a nuestro alrededor usando algoritmos. Hace tiempo se demostró que Twitter realiza también esa función ayudándonos a polarizar nuestro alrededor. El gráfico de arriba muestra el "contagio moral en base a la ideología política". Puede apreciarse cómo los tuits escritos por personas liberales (azul) son retuiteados por liberales. Y cómo los escritos por conservadores (rojo), por conservadores. Apenas una fracción logra cruzar la brecha. Gracias, Twitter. Buena parte de esta escisión viene de que Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn… saben lo que nos gusta. Y, como lo conocen, nos lo muestran y dejan de lado arte, opiniones, ideas o debates que, por contra, nos desagradan. El botón "Me gusta" ha contribuido a que las redes neuronales de las redes sociales nos conozcan. Quizá en demasía. Según investigadores, algunas redes sociales son capaces de juzgar mejor la personalidad de las personas que sus propios conocidos, basándose en su huella digital. El botón "Me gusta" ha contribuido mucho a generar dicha huella. Incluso modela la sociedad de formas de las que no somos conscientes, todavía. UNIVERSOS BURBUJA, OFENSA Y AGUJAS Leyendo las señales del presente, hacia dónde conduce la polarización social. Piel de mariposa para la mente, nos ulceramos en cuanto un micro debate aparece en el horizonte para combatir por nuestra idea. Se activan entonces mecanismos poco limpios como la victimización. Google, con la ayuda de su algoritmo, nos ayuda a tejer una linda realidad a nuestro alrededor que de tanto en tanto se pincha. Un tuit ajeno o una noticia externa entra en forma de aguja, nuestro universo burbuja hace ´pooof´ y surge la ofensa. Espero haber sido claro, evitando profundizar en temas técnicos, pero seguramente a partir de ahora estén más atento a las noticias o anuncios que se nos crucen cuando salimos navegar por la red de redes. Gastón Boechat / NewGraph - Agencia Digital

No existen "redes" que nos liberen

Por Gastón Boechat

