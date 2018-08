NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine: un primer paso que ilusiona El delantero debutó con dos goles: "Me interesaba jugar, dejé otras cosas de lado", contó sobre su llegada al Violeta. Con 23 años, Ijiel Protti llegó a Villa Dálmine en busca de la continuidad que no encontró en Rosario Central (donde se formó y debutó en Primera División) ni en sus experiencias a préstamo en Talleres de Córdoba y Chacarita. Pero arribó a Campana con una contractura que no le permitió estar a disposición en el amistoso frente a Deportivo Morón. Por eso, sus primeros minutos de fútbol con el Violeta fueron ante Agropecuario en Carlos Casares. Y bastaron para que Felipe De la Riva se convenciera de alinearlo desde el arranque frente a Instituto. Con el resultado puesto, imposible cuestionar la decisión del uruguayo: Protti convirtió dos de los tres goles del Violeta. Y fueron sus primeros dos goles en campeonatos de AFA, dado que como profesional sólo había marcado en la Copa Santa Fe. "Es muy bueno empezar con un doblete, pero rescato el esfuerzo del equipo, que fue grandísimo", señaló el atacante a la salida de los vestuarios. "Felipe me dio mucha libertad, lo único que me pidió fue el compromiso en la presión alta, donde teníamos posibilidad de lastimar al rival", contó sobre lo que le pidió el entrenador, al tiempo que se definió como un delantero al que le "gusta jugar por todo el frente de ataque y también tirarse atrás para juntarse con los volantes". Respecto a su llegada a Villa Dálmine, reveló que su elección estuvo directamente vinculada a las oportunidades de tener continuidad: "Me interesaba jugar, dejé otras cosas de lado. Yo agradezco la confianza del club y del cuerpo técnico. Estoy buscando confianza y ahora quiero devolverle a Dálmine la confianza que me dio".

#Imágenes | El delantero Ijiel Protti debutó con la camiseta más linda del mundo y convirtió dos goles para el 3-0 final. Primero con un zurdazo rasante al primer palo del arquero. Y el segundo, tras una larga corrida.

