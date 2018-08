La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/ago/2018 Liga Campanense:

Hoy se juega la 10ª fecha del Torneo Oficial 2018







La Josefa tendrá la oportunidad de ubicarse a un punto del líder Atlético Las Campanas, que queda libre. Luego del parate del fin de semana anterior tras la renovación de autoridades de la Comisión Directiva, el Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol retoma hoy su competencia en una jornada de mucha expectativa para los equipos que quieren prenderse en la lucha por la primera posición, dado que el líder Atlético Las Campana (25 puntos) quedará libre. Por eso será una muy buena oportunidad para sus perseguidores de acercarse a la cima, especialmente para el escolta La Josefa (21), que puede ubicarse a un solo punto de la cima si vence a Lechuga (9) en un partido que se disputará por la mañana en cancha del Lechuga. En el mismo escenario, Defensores de La Esperanza (15) se medirá con Leones Azules (9) por la tarde. En tanto, Real San Jacinto (16) jugará por la mañana con Deportivo San Felipe (12) en cancha de Las Campanas, donde por la tarde jugarán Desamparados FC (4) vs Juventud Unida (7). Los otros dos enfrentamientos serán en Otamendi: por la mañana se enfrentarán Mega Juniors (11) vs Atlético Las Praderas (13) y por la tarde lo harán Otamendi (6) vs El Junior (3).

LA JOSEFA PUEDE QUEDAR A UN SOLO PUNTO DEL LIDER ATLETICO LAS CAMPANAS



Liga Campanense:

Hoy se juega la 10ª fecha del Torneo Oficial 2018

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: