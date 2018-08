Después de ser suspendida el pasado fin de semana por malas condiciones climáticas se jugará con partidos en cancha de CASLA, EL 70 y Tavella.

El Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana disputará hoy su 20ª fecha luego de suspenderla en su totalidad el pasado fin de semana por malas condiciones climáticas.

En la Zona A, los líderes son San Felipe y San Luis, con 40 puntos cada uno. Y en esta jornada se enfrentarán con Campana FC y El 70, respectivamente. La programación completa para hoy es la siguiente: San Felipe vs Campana FC (15.00 en CASLA); Meta Guacha vs Juventud Unida (12.30 en El 70); El 70 vs San Luis (10.00 en El 70); Los Pumas vs 9 de Julio (11.15 en El 70); La Esperanza vs Sol de América (15.00 en El 70); Atlético Las Praderas vs Atlético Las Campanas (12.30 en Tavella). Libre: Naranja.

En tanto, en la Zona B, el líder es Lechuga FC, con 44 puntos, cinco más que El Pino, que tiene 39. En esta jornada, Lechuga enfrentará a Los Leones en Tavella, mientras que El Pino chocará con Kilmes en cancha de "El 70".

La programación completa de esta Zona B para hoy es: Tavella vs Las Palmas (11.15 en Tavella); Amigos de Raúl vs San Cayetano (13.45 en Tavella); Lechuga vs Los Leones (15.00 en Tavella); Kilmes FC vs El Pino (13.45 en El 70); CASLA vs El Defe (11.15 en CASLA); La Josefa vs Mega Juniors (12.30 en CASLA); Norte vs El Regreso (13.45 en CASLA).