Básquet:

Con nuevos refuerzos, Ciudad de Campana ya piensa en el Provincial de Clubes







Después de un amargo Final Four en el Oficial de la ABZC, el Tricolor trabaja en busca del gran objetivo: el ascenso al Torneo Federal. Para ello incorporó al base Facundo Romani, al escolta Juan Cruz Gallardo y al pivot Rubén Runke. Cuando comenzó la temporada de básquet, en el Club Ciudad de Campana se trazaron una meta clara: armar un equipo competitivo para pelear en el próximo Provincial de Clubes el ascenso al Torneo Federal, tercera categoría de la estructura del básquet nacional. Así, en la calle Chiclana, junto al entrenador Sebastián Silva, se decidió armar un plantel para toda la temporada y aprovechar el Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) para ajustar detalles. Sin embargo, el proceso presentó dificultades, porque el pivot Germán Género y el base Martín Trovellesi, dos históricos con los que el entrenador quería contar, finalmente decidieron no continuar en la actividad profesional, mientas que Alejandro Abaz tampoco seguirá en el CCC. Esto llevó a Silva a buscar variantes. Y esas alternativas se confirmaron en los últimos días: el base Facundo Romani, el escolta Juan Cruz Gallardo y el pivot Rubén Runke se incorporan al Tricolor para completar una plantilla que tiene todo para ser candidata en el próximo Provincial. A sus 40 años y con numerosos ascensos y títulos sobre sus hombres, Runke es una eminencia en el básquet de la región, por sus conquistas, pero también por el reconocimiento que se ha ganado fuera de la cancha. Nació en nuestra ciudad y se formó en Siderca, equipo con el que debutó en el Torneo Nacional de Ascenso en 1998. Después construyó una brillante carrera, con mucho éxito en distintos clubes y especialmente en sus diferentes experiencias en Sportivo Escobar, donde la temporada pasada participó de Torneo Federal. Además, su trayectoria incluye pasos por Náutico Hacoaj, Vélez Sarsfield, Gimnasia de Villa del Parque, Sportivo Pilar y Presidente Derqui. Su llegada a Chiclana 209, donde todo empezó para él, será para acompañar a Martín Delgado en la zona pintada y aportar su experiencia para tratar de construir un equipo ganador que pueda lograr el ansiado ascenso a la ex Liga B. En tanto, Facundo Romani es un jugador dinámico y de mucha intensidad que asumirá la base del equipo. Su última experiencia fue en Atlético Pilar, donde disputó el Torneo Federal después de haber conseguido anteriormente el ascenso con ese mismo equipo desde el Provincial. Por su parte, Juan Cruz Gallardo será otra opción en el perímetro. Al igual que Runke, la pasada temporada disputó el Torneo Federal en Sportivo Escobar, mientras que anteriormente jugo en Sportivo Pilar y Central Buenos Aires. De esta manera, el plantel Tricolor para afrontar el próximo Provincial de Clubes que comenzará en septiembre estará compuesto por los bases Facundo Romani y Eliseo Iglesias; los escoltas Francisco Santini, Maximiliano Gutiérrez y Juan Cruz Gallardo; los aleros Matías Nieto y Alejo Fioretto; y los internos Rubén Runke y Martín Delgado. Y se completará con juveniles como Agustín Hernández, Juan Sebastián Manrique y Joaquín Aguilar, entre otros.

DESPUÉS DE AÑOS DE TÍTULOS Y ASCENSOS, EL PIVOT RUBÉN RUNKE VUELVE AL CLUB EN EL QUE COMENZÓ A JUGAR. EN LA TEMPORADA PASADA DISPUTÓ EL TORNEO FEDERAL CON SPORTIVO ESCOBAR.





EL BASE FACUNDO ROMANI LLEGA AL TRICOLOR DESPUES DE JUGAR EL FEDERAL CON ATLETICO PILAR



