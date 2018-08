Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando otra carrera de su calendario este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica. Televisa Fox Sport. IDEA: La idea es estar presente en el Gran Premio Histórico en el mes de octubre y para esto se prepara Diego Andreini y su navegante oriundo de Arrecifes con su Torino con el cual ya realizó esta experiencia en su momento. REPARAR: Para esto se está trabajando en el auto donde hay elementos que reparar y cambiar para una excursión de este tipo donde Andreíni ya está olvidado para llegar en forma y en término. Que conste en acta!! INTENCION: La intención de Ivan Gonzalez en poder hacer lo que resta del año en la GT900 con su Fiat donde viene de correr en la última y el representante de Zárate está terminando además la Chevy para el TC Regional que espera poner en pista ante de fin de año junto a Julián Molina que en su momento lo vendió la misma. GANADORES: La categoría Pako viene de correr en el kartódromo argentino donde los ganadores fueron KF+40: Hernán Lopez, MNC: Juan Nasello. Promocional: Cristian Galeano, Super Pako: Matías Toledo, MNA: Valentín Simionato, MNLigth: Sebastián Bossio, Pako 150 cc: Ricardo Sale y Pako 110 cc: Lucas Antunez. CORRER: Germán Henze viene de correr por otra carrera del campeonato de enduro donde el representante local terminó décimo primero en la primer final para quedar décimo séptimo en la segunda lo que le permite continuar tercero en el campeonato. ENOJARSE: Parece que nuestro personaje no tiene aún algunas cosas claras con el uso de sus vehículos y esto lo padeció días atrás cuando intentó ponerlo en marcha y no lo logró pensando en burro de arranque, en la batería que lo molestó y se enojó hasta que su mecánico le explicó a Damián Lammer que el auto es muy bueno pero aún no funciona si no le pone nafta. Que jugador el pelado!! TURISMO ZONAL PISTA: En el autódromo de La Plata la categoría desarrolla otra carrera del campeonato con sus dos clases utilizando el trazado mas largo con chicana. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TOQUE: Luego de la carrera del Turismo 4000 Argentino en La Plata el zarateño Juan Carlos Bava con el Ford de los hermanos Caggiano terminó décimo séptimo tras un toque con la rotura de la cubierta trasera. HABLAR: En reciente nota televisiva se lo pudo ver a Roberto Fioranelli con gorra de Chevrolet y su Cupé también del moño hablar de las bondades que le ofrece la misma cuando el siempre habló de su fanatismo por la marca del óvalo. Cambia todo cambia! TOPE RACE: La categoría está visitando durante este fin de semana el autódromo de Salta por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando"., CONVOCAR: Como viene sucediendo los componentes de la comisión directiva del club del primer auto argentino siguen convocando con éxito a diferentes clubes de marcas para la fiesta del automóvil en los próximos meses se desarrollará la misma con el auspicio de la Municipalidad de Campana. TURISMO NACIONAL: L categoría mas federal de nuestro país llega al autódromo de La Pampa para realizar otra carrera del campeonato durante este fin de semana con sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a traves del programa "Pistas Argentinas". DECIDIRSE: El "Pato" Silva tiene decidido volcarse a la categoría Turismo Nacional para con un Ford incorporarse en esta nueva posibilidad del chaqueño e su retorno a la mas federal. SABIAS? Que el primer piloto que ganó una carrera desde el inicio de la categoría Turismo 4000 Argentino en su carrera inicial en el año 2000 fue el zarateño Dario Laccette. DETERMINACION: Con el karting guardado en el taller la señora Cyntia Romero tomó la determinación de al menos este año no sumarse a la categoría Regional como en temporadas anteriores. La piloto local aseguró que tiene otras novedades este año. TOPE RACE JUNIORS: En el autódromo de Salta la categoría encara otra fecha del campeonato en este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". ESPERAR: El equipo sigue trabajando para llegar a l próxima carrera en Dolores con el Clase Dos de Alma donde el zarateño Leandro Cracco espera ahora llegar con el motor que está armando Carraza. COMPRAR: El hijo con su corta edad sigue esperando que mamá Julia y papá Gerardo Emma se definan y le compren el karting que está esperando para empezar a meterse en la alta competencia con el aval que el pibe anda muy bien en el colegio y no tiene salida. Para cuando viene el gasto canillita? FORMULA 07: La categoría visita el autódromo platense para realizar otra carrera del campeonato con sus dos clases en este fin de semana con su habitual parque de autos. TOPE RACE SERIES: La categoría desarrolla este fin de semana otra carrera de su calendario en el autódromo de Salta donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". ACOMPAÑANTE: Siempre quiso viajar en una moto distinta y Eduardo Rossi pudo concretar su sueño desde arriba de una de ellas como acompañante de Rebotaro recorriendo las arterias de nuestra ciudad pero sin casco ante la imposibilidad de que el mismo ingresara en el lugar correspondiente de nuestro personaje ante un rodado que padeció los kilos del periodista en cuestión. GT900: La categoría encara otra carrera de su campeonato este fin de semana en el autódromo de Cañuelas donde desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo con su habitual parque de autos. FORMULA CUATRO: En el autódromo de La Plata la categoría desarrolla otra carrera del presente torneo con dos finales en este fin de semana utilizando el trazado mas largo sin chicana. Desde las 14 hs desarrollan otra final a 14 vueltas. PROVOCAR: Ante algunas situaciones que ocurrieron en zona de Boxes mas específicamente donde trabaja la técnica provocó que el piloto de Escobar Diego Fangio decidiera no continuar en la categoría Alma luego de muchos años en la misma. VENDER: Esta decisión por parte de Fangio provocó que vendiera su auto para la Clase TC 1600 y se bajara de la alta competencia y se dedique de lleno a trabajar en la puesta a punto de los motores de sus clientes. TC REGIONAL: En el autódromo de La Plata la categoría desarrolla este fin de semana otra competencia de su calendario con sus dos clases donde desde las nueve de la mañana arrancan con su espectáculo. TRABAJAR: Los dirigentes del circuito "Al Limite" están trabajando para la próxima presentación de la categoría Mx del Norte de Motocross que llegará al escenario zarateño con su espectáculo digno de presenciar. ALEJARSE: Durante algún tiempo Bruno Aleotti ex piloto del TC Regional venía trabajando en el equipo de Daniel Berra a nivel nacional en el armado de motores donde hace algunos días decidió alejarse del lugar. ENOJO: Su alejamiento provocó la salida de cinco motores del piloto Cristian Doce que se fueron con Don Aleotti al taller de Gustossi para de esta manera armarlos allí sin el conocimiento de Berra que se sorprendio para mal en este accionar que lo puso en una situación de mucho enojo por tal traición cuando se supo de este inesperado proceder sin avisar. ACCIONAR: Más aún cuando la semana anterior a este inesperado proceder no cerro con Cristian Ledesma que volvió a buscar a Berra y dijo no por tener tantos motores por atender. Dentro del equipo quedaron muy disconforme todos los componentes del mismo por el llamativo accionar del zarateño fue como morderle la mano a quien le de comer. INTENTAR: Ahora con el familiar de Fabián Gustozzi el zarateño Aleotti intentará hacer su camino que no empezó de la mejor manera su nueva propúesta. ANUNCIAR: Para el próximo fin de semana se anunció por parte de los dirigentes de la categoría ALMA la llegada de varios y nuevos inscripto para estar en el autódromo de Dolores en distintas clases. Bienvenidos!! DOS: Lo concreto es que el limeño Yamil Bottani posee aún dos autos para el TC Regional donde uno es un chasis que junto a su padre intentar armar pero curiosamente no se pone de acuerdo aún después de algún tiempo. Que les ocurre muchachos? ENCONTRAR: Después de algunos enojos que provocó un alejamiento entre ambos se volvieron a encontrar Enrique Balzano y el piloto Iván Gonzalez que finalmente decidieron lo que falta aún de la Chevy como anunciamos mas arriba. ENTENDER: Ya habíamos adelantado en esta sección que el ex piloto Mariano Giozzi adquirió una lancha la cual ya decidió vender por entender que en cada excursión solo ve agua y playas cubiertas de pastos, árboles y barro?? QUEDAR: Tras el paso por el autódromo capitalino para realizar los mil km el Turismo Carretera concretó otra fecha donde Sebastián Abella quedó vegésimo cuarto con la Chevy del equipo de Celifraco que compartió con Camilo Echeverria y Julia Balario. GANAR: Los chasis del Regional viene de correr en el autódromo de Baradero donde ganó Sebastian Perez alzaba sumando puntos importantes para el campeonato con un parque de 18 autos inscriptos. ATENCION: En esta misma categoría corrió Gastón Fernandez donde clasificó décimo octavo en la serie quedó en el puesto séptimo y en la final clasificó vigésimo segundo con la atención por parte de su propio equipo. REPASAR: Tras el resultado en la pasada carrera del enduro German Henze desarmó toda la moto para hacer un repaso general y cambiar algunos elementos para llegar más competitivo al final de lo que resta del campeonato donde tiene la posibilidad de buscar el título en su clase donde ahora está tercero cuando aún restan algunas carreras.

