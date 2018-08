Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 26/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 26/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DEBUTA DEL POTRO: este lunes a las 21.45 de Argentina, el tandilense debutará frente al estadounidense Donald Young en el US Open.- EMPATÓ RIVER: no pudo pasar del 0-0 en la tercera jornada del campeonato.- SOLÍS TITULAR: el campanense Nazareno Solís fue titular en San Martín de San Juan.- JUEGA BOCA: Boca Juniors visita a Huracán desde las 20 horas en Parque Patricios.- PRIMERA B METRO: se disputaron seis encuentros de la segunda fecha.- GRAN VICTORIA PUMA: el Seleccionado Argentino de rugby se impuso 32-19 frente a Sudáfrica en Mendoza. EMPATÓ RIVER Al igual que en las primeras dos fechas de la Superliga, River Plate no pudo pasar del 0-0 en la tercera jornada del campeonato. Anoche igualó como local frente a Argentinos Juniors y sigue sin ganar y sin convertir goles. A su vez, tampoco ha recibido tantos y su arquero Franco Armani se acerca al récord de invulnerabilidad en la máxima categoría del fútbol argentino, el cual está en poder de Carlos Barisio (1076 minutos sin recibir goles en Ferro en 1981). SOLÍS TITULAR Después de ser suplente en las primeras dos fechas, el campanense Nazareno Solís fue titular en San Martín de San Juan en el partido que el elenco sanjuanino igualó 2-2 con Tigre en Victoria. El ex Villa Dálmine disputó los 90 minutos. En tanto, también ayer, Talleres de Córdoba venció como visitante a Gimnasia de La Plata por 2-0. JUEGA BOCA La tercera fecha de la Superliga continuará hoy con cuatro encuentros entre los que se destaca la visita de Boca Juniors a Huracán desde las 20 horas en Parque Patricios. En el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto volverá a ser titular Fernando Gago, mientras que Carlos Tevez quedó fuera de los convocados para este compromiso al igual que Paolo Goltz, Emmanuel Más y Pablo Pérez. Además, Rosario Central intentará recuperar el liderazgo cuando enfrente desde las 17.45 a San Martín de Tucumán como local. También jugarán hoy: Vélez Sarsfield vs Banfield (11.00) y Lanús vs Aldosivi (15.30). En tanto, la fecha se cerrará mañana con Godoy Cruz vs Newells (19.00) y Unión vs San Lorenzo (21.00). PRIMERA B METRO Ayer se disputaron seis encuentros de la segunda fecha de la Primera B Metropolitana: Colegiales 1-0 Flandria; J.J. Urquiza 0-0 UAI Urquiza; Comunicaciones 1-1 Acassuso; Almirante Brown 1-0 Barracas Central; Sacachispas 1-1 San Telmo; y Atlanta 3-0 San Miguel. Con estos resultados se completó la segunda jornada y los líderes son Atlanta, Estudiantes y Deportivo Riestra con 6 unidades. GRAN VICTORIA PUMA Por la segunda fecha del Rugby Championship 2018, el Seleccionado Argentino se tomó revancha de Sudáfrica y tras caer como visitante en el debut (34-21), ayer se impuso 32-19 en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Los puntos de Los Pumas llegaron por tries de Bautista Delguy (2), Nicolás Sánchez y Ramiro Moyano y conversiones del apertura tucumano, que terminó con 17 puntos y quedó muy cerca de convertirse en el máximo goleador histórico del seleccionado nacional. Esta fue la primera victoria de Mario Ledesma como head coach de Los Pumas tras reemplazar en el cargo a Daniel Hourcade. Y la cuarta de Argentina en el Personal Rugby Championship. El próximo desafío es una durísima gira por Oceanía, con partidos frente a All Blacks (el 8 de septiembre) y Austrial (el 15). DEBUTA DEL POTRO Mañana lunes, alrededor de las 21.45 de nuestro país, el tandilense Juan Martín Del Potro debutará frente al estadounidense Donald Young en el US Open, el cuarto y último Grand Slam del año. El actual Nº 3 del mundo ganó este Major en 2009 y el año pasado alcanzó las semifinales (cayó ante Rafael Nadal). Además, mañana se presentarán otros tres tenistas argentinos: Guido Andreozzi jugará frente al local Jack Sock; Carlos Berlocq enfrentará al canadiense Milos Raonic; y Guido Pella chocará con el noruego Casper Ruud.



