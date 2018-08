Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 26/ago/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 26/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

EL PAPA EN IRLANDA: El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, urgió al papa Francisco a que se haga "justicia".- SALARIO A LA BAJA: en un sondeo elaborado por el CEPA, el Salario Mínimo Vital y Móvil perdió 9,65% en promedio.- ¿INFLACIÓN ARRIBA DEL 30%?: Guillermo Nielsen estimó que la inflación se ubicará este año entre "34 y 36 por ciento".- PARO CRITICADO: El ministro de Trabajo bonaerense cuestionó el paro por 72 horas anunciado por los docentes.- A NEGOCIAR: El Gobierno convocó a a "continuar con el diálogo".- SALARIO A LA BAJA El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) perdió entre 2016 y 2019 9,65%, en promedio, mientras que si se mide en dólares "está en su punto más bajo de los últimos diez años", según datos de un informe privado. El sondeo elaborado por el Centro de Economía Política (CEPA) tomó en consideración para hacer el cálculo el salario de de $10.700 en septiembre de 2018. "El punto final de la serie, que es agosto de 2019, indica que, considerando las estimaciones inflacionarias del Relevamiento de Expectativas de Mercado y una estimación de 1,5% mensual, el salario mínimo vital y móvil llega a perder 16,61% de su poder adquisitivo respecto del promedio de 2014/2015", señaló. ¿INFLACIÓN ARRIBA DEL 30%? El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen estimó que la inflación se ubicará este año entre "34 y 36 por ciento", lo cual podría poner en peligro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Indudablemente, está muy complicado el panorama", consideró el economista, quien advirtió que en el país "hay una crisis de confianza muy fuerte". Según su entender, "se ve al Gobierno sin capacidad de reacción" porque no tiene "un diagnóstico de dónde está parado". PARO CRITICADO El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, cuestionó con dureza el paro por 72 horas que anunciaron los docentes desde el martes y afirmó que la medida de fuerza tiene intencionalidad política de los gremios. "El paro docente es una medida descomunal, teniendo en cuenta la altura del año", dijo el funcionario, después el fracaso en las negociaciones llevadas adelante ayer. La oferta rechazada por los gremios de docentes bonaerenses consistía en una mejora del 19% más 210 pesos de material didáctico (con lo que sube a 20,7%), con la promesa de reabrir el diálogo en octubre próximo para evaluar el avance de la inflación. A NEGOCIAR El Gobierno convocó a a "continuar con el diálogo" luego de que, según informó oficialmente, "cinco de los seis sindicatos que nuclean a los docentes universitarios ya no se encuentran con medidas de fuerza". El llamado difundido por el Ministerio de Educación se produce luego de cumplirse la tercera semana sin clases en la mayoría de las universidades nacionales del país, debido a una huelga en reclamo de mejoras salariales para los profesores. Según detallaron desde el gobierno, los gremios CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA y CTERA ya levantaron el paro, mientras que la CONADU Histórica es la única entidad sindical de los docentes universitarios que mantiene la medida iniciada tras el receso de las Vacaciones de Invierno. EL PAPA EN IRLANDA El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, urgió este sábado al papa Francisco a que se haga "justicia" para las víctimas de abusos cometidos por eclesiásticos en "el mundo entero", y el pontífice reconoció su "vergüenza" y "sufrimiento" por estos "crímenes innobles". Este viaje papal a Irlanda, iniciado el sábado -el 24º de Francisco al extranjero-, se produce en un momento muy delicado para el futuro de la Iglesia católica, sacudida la semana pasada por sórdidas revelaciones de viejos abusos sexuales cometidos en Estados Unidos. Varadkar, un jefe de gobierno abiertamente gay y símbolo de una nueva Irlanda liberal, abogó por que "las víctimas y los sobrevivientes obtengan justicia, verdad y curación".



