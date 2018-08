26 de agosto, Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular en la Mujer

P U B L I C



Alerta roja: Cada 11 minutos muere una mujer por enfermedad cardiovascular Buenos Aires, agosto de 2018.- La enfermedad cardiovascular es un problema no sólo de los varones; pero aunque una de cada tres mujeres fallece por esa causa y el aumento de muertes anuales por infarto en 10 años en la Argentina duplicó a la de ellos, culturalmente persiste la tendencia a actuar como si el tema no las afectara. A los factores de riesgo comunes a ambos sexos –a saber, diabetes, hipertensión arterial, obesidad o sobrepeso, dislipidemia (exceso de colesterol y de triglicéridos), sedentarismo, tabaquismo, depresión, y el estrés, que en general afecta más a su corazón – se agregan otros factores de riesgo específicos: el embarazo pretérmino, hipertensión y diabetes gestacionales, la menarca y la menopausia, además de los tratamientos oncológicos y enfermedades autoinmunes, que también elevan el riesgo cardíaco. Con el objetivo de que la sociedad tome conciencia de este problema y sea posible desarrollar mejores acciones de prevención y cuidado para todas, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) celebra hoy 26 de agosto el Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular en la Mujer, en el marco de una gran campaña nacional "Mujeres en Rojo Argentina" (adhesión a la iniciativa internacional "Mujeres en Rojo" –Go Red For Women– liderada por la American Heart Association), que incluye charlas a la comunidad y otras actividades públicas, difusión de información útil y comunicación interactiva a través de internet y redes sociales. Esta campaña invita a sumarse a esta lucha identificándose con el vestido rojo o cualquier otra prenda de este color. La campaña en Argentina impulsa también el tratamiento de una ley nacional para que esta fecha de concientización sea establecida oficialmente (el proyecto ya tiene media sanción en Diputados). "Nuestra federación fue y es precursora en la concientización de la sociedad sobre este aspecto específico de la salud cardiovascular. Existe una falsa percepción de que es un problema que no afecta a las mujeres, y en ese sentido firmamos este año un convenio para sumarnos a la iniciativa Go Red For Women, que es una campaña pionera y que va a la vanguardia en la concientización sobre la necesidad de la prevención", explicó el Dr. Adrián D´Ovidio, médico cardiólogo (M.P. San Juan N°1704) y presidente de la FAC. El programa internacional Go Red For Women, al que están suscriptas asociaciones médicas de 46 países incluye investigación conjunta, desarrollo de materiales de comunicación para la población y entrenamiento para profesionales en torno de este tema, más un distintivo común que identifica a las entidades que alrededor del mundo luchan por la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, y que será el ícono de la campaña de FAC de este año: el vestido rojo. "Al sumarnos a esta iniciativa de alcance mundial, la Federación Argentina de Cardiología refuerza y consolida el trabajo que viene desarrollando desde hace más de una década, cuando creó su Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer que hoy preside el Dr. Sergio Giménez", sostuvo el Dr. D´Ovidio.



26 de agosto, Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular en la Mujer

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: