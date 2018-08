P U B L I C



La Ovodonaciones un tratamiento de Reproducción Asistida en la que el gameto femenino es aportado por una mujer distinta de la que recibirá el embrión resultante. "Según estadísticas globales, del 25 al 30% de las pacientes de fertilidad recurren a esta técnica, mediante la cual los óvulos de la donante son inseminados por los espermatozoides de la pareja de la receptora o de un donante para obtener embriones que luego se transfieren al útero materno" explica el Dr. Fernando Neuspiller, director de IVI Buenos Aires. "La Ovodonación es un acto solidario y altruista que rompió muchísimas barreras en el terreno de la Medicina Reproductiva y hoy constituye el tratamiento de fecundación con la tasa más elevada de éxito. De hecho, en IVI Buenos Aires el tratamiento de Ovodonación tiene una tasa de éxito del 92% tras tres ciclos completos", añade el Dr. Fernando Neuspiller. ¿Quienes recurren a la Ovodonación? La Ovodonación está indicada para aquellas mujereshan tenido fallos repetidos en tratamientos anteriores como laFecundación In Vitro o que por diferentes condiciones fisiológicas no pueden ser sometidas a este tipo de procedimientos, como así también a pacientes sin función ovárica por fallo ovárico primario(cuando la menstruación no se inicia en la pubertad), fallo ovárico prematuro(cuando la ausencia de función ovárica se produce antes de los 40 años) o menopausia. Cómo es el procedimiento La mujer receptora deberá preparar su endometrio para que éste ofrezca una óptima receptividad tanto para la implantación como para mantener los estadios iniciales de la gestación. Por su parte, en el caso de la donante de óvulos, el procedimiento es rápido, indoloro y ambulatorio. Consiste en la estimulación controlada de los ovarios, para lo cual se hace un tratamiento con hormonas auto inyectables durante aproximadamente 10 días. Luego, se realiza la extracción de los óvulos en el quirófano y con sedación, para que la donante no sienta ningún tipo de molestia. A continuación, se procede a la fecundación de los óvulos al ponerlos en contacto con los espermatozoides de la pareja o de una muestra de banco de semen, mediante la técnica Fecundación In Vitro o de Inyección Intracitoplasmática (ICSI).Una vez conseguida la fecundación y tras 5 o 6 días de cultivo, se selecciona el embrión que se va a introducir en el útero de la mujer receptora. "Aceptar la Ovodonación como única opción para ser madres/padres genera un alto grado se sufrimiento en la pareja, dando lugar a ciertas dificultades a la hora de tomar la decisión de iniciar el tratamiento, pero con el apoyo psicológico adecuado se puede ayudar a los pacientes a determinar si éste camino es válido para ellos", añade la Lic. María Villamil, psicóloga de IVI Buenos Aires. ¿Puedo ser donante de óvulos? "Pueden convertirse en donantes las mujeres mayores de 18 años y menores de 32años que se encuentren en buen estado de salud", indica el Dr. Fernando Neuspiller y detalla que los requisitos comprenden la realización de una evaluación clínica y psicológica completa que no solo define su estado general, sino también su inclusión al Programa de Donación de Óvulos. Para más información: IVI Buenos Aires - Hazel Hazan Hazel.hazan@ivirma.com (+54 11) 5246 0449



En el marco del Día de la Solidaridad:

Del 25 al 30% de las pacientes de fertilidad recurren a la ovodonación

