Fuerte choque de dos autos

Ocurrió en Ameghino y Arenales. No se registraron heridos. Un fuerte choque entre dos automóviles se registró ayer a la mañana en el cruce de avenida Ameghino y la calle Arenales, donde afortunadamente no hubo que lamentar heridos a pesar del impacto. El accidente se produjo entre un Renault Clio que intentaba cruzar la avenida por Arenales y un Chevrolet Aveo que circulaba por Ameghino en dirección al Bv Sarmiento y que terminó girado en 180 grados tras el trompo que realizó por el impacto recibido. Ambos autos eran conducidos por sendos hombres, mientras que en la parte trasera del Chevrolet Aveo circulaba también un pequeño de 2 años que tampoco sufrió golpes porque era trasladado correctamente ajustado en su sillita.

Ameghino y Arenales fue el escenario de un accidente entre dos autos

#Dato Choque y trompo en Av. Ameghino y Arenales. Un Renault Clio y un Chevrolet Aveo que perdió el paragolpe y quedó mirando hacia atrás, solo daños materiales, en el Aveo el chiquito que iba atrás no sufrió daños porque iba en la sillita bien sujeto. Comando Patrulla zona 4. pic.twitter.com/ubu2EvJdpe — (@dantrila) 27 de agosto de 2018

