La pequeña gigante

CLARA Y AVENA Para poder desarrollar su actividad de manera competitiva, Marianela tiene que seguir una estricta dieta que la aleje de las grasas y los hidratos, y la acerque a las proteínas: mucha pechuga de pollo a la plancha, pescado, arroz y vegetales… cada tres horas. Para el desayuno, se prepara una especie de tortilla pero sólo de claras de huevo (sin la yema) y avena. "A esa mezcla se le puede poner ralladura de limón, un poco de canela, o cacao amargo. Va a una sartén o panquequera, vuelta y vuelta. Es un desayuno muy nutritivo y con muchas propiedades", explica.

SE CONSAGRÓ CAMPEONA ARGENTINA A MEDIADOS DE MES. MAÑANA PARTE HACIA ASUNCIÓN EN BUSCA DE LA CORONA SUDAMERICANA.

A mediados de mes, la campanense Marianela López se consagró campeona argentina de físico culturismo en la categoría Bikini Fitness. Este fin de semana compite por el Sudamericano, en Paraguay. Le falta un final para recibirse de Técnica en Seguridad e Higiene y está a pocos pasos del certificado de Personal Trainer. Pero son tiempos de competencia, y por eso está entrenando en doble turno, unas 5 horas diarias en el Power Gym de Güemes 835. Dice que empezó a entrenar hace unos 7 años, sin más expectativa que estar en forma y saludable. Sin embargo, desde el pasado 18 de agosto, la campanense Marianela López es la campeona argentina de físico culturismo en la categoría Bikini Fitness, talla baja: la torneada campeona mide 1,56 centímetros de altura. El título lo consiguió en la ciudad de Córdoba, y mañana miércoles parte hacia Asunción, Paraguay, donde competirá este fin de semana por la corona Sudamericana. Antes de lograr el campeonato argentino, obtuvo varios títulos intermedios. Hace unos 3 años que entrena, y 2 que compite. DESENCHUFE Marianela relata que empezó a hacer musculación casi por descarte: "Venía al gimnasio, hice varias disciplinas y no me terminaba de enganchar en ninguna. Era como una obligación. Hasta que empecé a hacer musculación, y Cristian Lasio me ofreció darme clases personalizadas. Él, junto con Leonardo Zárate me vieron potencial y me propusieron entrenar de manera competitiva". La campeona argentina dice que eligió la categoría Bikini Fitness porque si bien se trata de trabajar la musculación, su idea "es no perder la femineidad sobre el escenario". También explica que trabajar con aparatos no sólo lo disfruta, sino que para ella es puro oxígeno emocional. "A mucha gente le pasa lo mismo que a mí: acá todos los problemas quedan afuera. Te ponés a trabajar, te concentrás en los ejercicios y la respiración, y no pensás en otra cosa. Es casi como meditar", dice la pequeña pero armónica dama de 75-60-85 quien parece no portar un gramo de tejido adiposo. Pero además, competir tiene un necesario grado de sacrificio. Por ejemplo, una de las 5 horas diarias de entrenamiento tiene que ver sólo con practicar las posturas reglamentarias. O dos días antes de cada competencia, Marianela empieza a maquillarse todo el cuerpo. También sigue una estricta dieta, en base a proteínas, para "construir músculo", y realiza ingestas programadas cada 3 horas. También la actividad, que en el caso de ella es amateur, implica un sacrificio en términos económicos. A los viajes, y estadías por competencia, hay que sumarle costos específicos del físico culturismo: un traje de baño profesional, con las proporciones reglamentarias y hecho a medida, puede costar $10 mil o más. Por eso, la campeona no quiere pasar por alto el apoyo que recibió para armar la cena realizada en el bufet de gimnasio y así financiar al menos una parte de su aventura sudamericana. Marianela saca un cuaderno de la mochila, y empieza a nombrar: Leo Zárate, Federico Pérez Padaco, SUPA Bajo Paraná, Carnicería Belén, Panadería Ariel, vinoteca Los Placeres, vinoteca La Bodega, Paola y Cristian Dandrade, Hipólito Ramos, verdulería "El Pelu", Sebastián Abella y Javier Contreras, entre otros. "Le agradezco a todos y a quienes vinieron a la cena. Lo mío es totalmente a pulmón y cualquier apoyo es bien recibido. Espero este fin de semana poder poner a Campana en lo más alto de la actividad", concluye.

MARIANELA EN PLENO ENTRENAMIENTO: LE DEDICA CINCO HORAS DIARIAS AL GIMNASIO. A MEDIADOS DE MES SE CONSAGRÓ CAMPEONA ARGENTINA Y AHORA VA POR EL SUDAMERICANO





“TE CONCENTRÁS EN LOS EJERCICIOS Y LA RESPIRACIÓN, Y NO PENSÁS EN OTRA COSA. ES CASI COMO MEDITAR", EXPLICA MARIANELA SOBRE EL TRABAJO EN EL GIMNASIO.

La pequeña gigante

