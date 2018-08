Mujer herida tras ser impactada por un auto

El accidente se dio en la calle Colón, a la altura del Bv Sarmiento. Una mujer resultó herida y debió ser asistida y trasladada al Hospital San José por personal del SAME luego de ser impactada por un automóvil cuando intentaba cruzar la calle Colón, a la altura del Bv Sarmiento. Según trascendió, la mujer de 60 años habría sufrido una lesión en uno de sus hombros tras el impacto y su posterior caída sobre el asfalto. El auto que protagonizó el accidente fue un Chevrolet Corsa que avanzaba por Colón ya habiendo cruzado Estrada y en dirección a Jean Jaures. En el lugar, además de una ambulancia del SAME también se hizo presente un móvil del Comando de Patrulla de Campana que además de acompañar a la mujer, posteriormente resguardó la escena del accidente.

La mujer fue socorrida por el móvil del SAME

