Batalla campal en el barrio Don Francisco

Ocurrió el domingo a la madrugada cerca del Club Puerto Nuevo. Dos bandos de jóvenes se enfrentaron entre sí y luego con la Policía. En diálogo con LAD, vecinos reconstruyeron la fatídica noche. Era la celebración de un cumpleaños, pero terminó siendo una fiesta fuera de control. La madrugada del domingo fue vivida con intenso nerviosismo por vecinos del barrio Don Francisco, quienes quedaron en medio de una batalla campal entre adolescentes y la Policía. El enfrentamiento, que tuvo varios rebrotes, incluyó piedra-zos de un lado y balas de coma del otro. La Auténtica Defensa habló con varios testigos de los incidentes y en base a sus testimonios pudo reconstruir la fatídica noche. Todo habría comenzado a raíz del festejo de un cumpleaños en las instalaciones del club auriazul, evento que después de la medianoche se transformó en una fiesta abierta a cualquiera que estuviera dispuesto a abonar $50 de entrada. "En un momento, a eso de las 4, empiezo a escuchar piedrazos y gritos. Mi perro se puso como loco. Entonces miro por la ventana y parecía una batalla campal, era como un grupo de 100 personas contra otro de como 50 tirándose piedras desde el portón de Puerto Nuevo hasta la primera cuadra del Vitramu", relató una vecina testigo de los hechos. Según la mujer, la escena era dantesca: a las piedras tronando contra el suelo y las paredes, se les sumaba el ruido de chicos golpeando contra el portón del club y el grito de chicas que a las corridas clamaban a los cuatro vientos que les habían robado. Había jóvenes refugiándose tras los tapiales y bajo el techo de algunas casas, co-protagonistas involuntarios de una confrontación de la que no querían ser víctimas. La Policía, que momentos antes ya había estado presente en el lugar, quiso desactivar el conflicto, pero se volvió el nuevo objetivo de las pedradas. Debieron arribar más móviles -la vecina contabilizó 7-, entre ellos efectivos del GAD. Se registraron también balas de goma. La intervención policial aplacó a los grupos enfrentados, pero alrededor de las 6 se reavivó el conflicto. Esta vez fueron menos los jóvenes involucrados: la Policía volvió a enfrentarse con ellos y, piedras por el aire de por medio, logró dispersarlos. La vecina logró identificar a un joven herido en uno de sus brazos. Este dato parece ser confirmado por el testimonio de otra habitante de Don Francisco, quien aseguró ante la consulta de LAD que su vereda amaneció manchada con sangre. "La Policía, en vez de cubrir a la gente y los autos que estaban afuera, se empeñó en ponerse a la par de los pibitos", se quejó la testigo. No fue la única que apuntó contra el accionar policial. Otra vecina de la calle Barletta cuestionó que los uniformados poco hicieran para amedrentar a los jóvenes: en vez de eso, afirmó, se dedicaron a intercambiar insultos y acusaciones. "Los pibes eran chiquitos: no pasaban los 20 años", afirmó la mujer, luego de vivir una noche que por momentos pareció anárquica.

Vecinos contabilizaron hasta siete patrulleros que acudieron a intentar controlar los incidentes producidos el domingo de madrugada



Batalla campal en el barrio Don Francisco

