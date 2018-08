Alejandra Dip

El Viento 7 nos pide resonar con el otro desde la comunicación. Es lo sutil, la idea. Resonar desde lo profundo. Simboliza el verbo, la palabra, la conexión con lo trascendente. KIN 202- VIENTO 7- GUIADO POR EL MAGO Hoy Viento 7, la energía del Viento 7 en la Trecena del Guerrero. salir adelante a pesar de todo, salir adelante luchando, y resonando desde la comunicación, desde las ideas, desde lo profundo de nuestro ser, Comunicar con la palabra justa. Decir lo indicado en el momento preciso El Guerrero nos aporta la inteligencia y la garra para seguir adelante y el escudo que nos protege para no quedar en el intento. El Viento, que para los Mayas era un Dios muy importante, nos aporta el aire fresco necesario para nuestras vidas y para nuestras cosechas, la fuerza necesaria para desarrollar un camino espiritual y armónico. Excelente día para la comunicación. Expresión fluida y fácil. Buenísimo para decirle a tu pareja eso que querías decir, buscando el modo indicado Propicio para conectar con nuestro interior, con nuestro espíritu. Eviten bloquearse o enmudecer, No se ahoguen con sus palabras, déjenlas fluir ,no lastimen con ellas, ni causen malos entendidos, ni chusmeríos. Hoy comuniquemos desde el corazón y sinceramente, no intelectualicemos las palabras, hablemos con el corazón en la mano, que las palabras surjan de nuestro interior. Aires nuevos resuenan en nuestro pecho y hacen eco en nuestro par. Se replica en la pareja. YO SOY OTRO TU!! IN LAK ECH FELIZ MARTES PARA TODOS!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Viento 7 - Energía del Martes 28/08/2018 - Trecena del Guerrero

Por Alejandra Dip

