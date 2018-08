El domingo le ganó 3-1 a Lechuga FC y se ubicó a un punto del líder Atlético Las Campanas, que tuvo fecha libre. La 10ª fecha del campeonato de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol le ofreció a La Josefa la posibilidad de recortarle tres puntos a Atlético Las Campanas y ubicarse a tan sólo uno del líder. Y La Josefa no la desaprovechó: venció 3-1 a Lechuga FC y llegó a los 24 puntos. Así, cuando restan tres fechas para el final de la primera rueda, acecha al equipo que desde la primera jornada lidera la tabla de posiciones. El equipo dirigido por José Rapuzzi se impuso con goles de Gonzalo Maidana, Jonatan Gómez y Fernando Criado y de esta manera consiguió su octava victoria en nueve presentaciones (su única derrota fue en la quinta fecha frente a Atlético Las Praderas) para quedar a un punto del invicto Las Campanas, cuya campaña es también de ocho triunfos, pero con un empate (1-1 con San Felipe). Así, ambos están cortados en lo más alto del campeonato. En la próxima fecha, La Josefa tendrá una dura prueba frente a Defensores de La Esperanza y después, en la 12ª, tendría la chance de jugar por el liderazgo cuando se enfrente a Atlético Las Campanas. El que justamente recuperó lugares fue Defensores de La Esperanza, que goleó 4-1 a Leones Azules con tantos de Esteban Soraire (2), Matías Andruzyszyn y Omar Andruzyszyn y de esa manera volvió a la tercera posición, aunque a seis puntos de distancia de La Josefa y a siete de Las Campanas. En tanto, el que perdió ese tercer lugar fue Real San Jacinto, que empató 1-1 con Deportivo San Felipe y quedó en cuarta posición con 17 puntos, misma cantidad que ahora tiene Mega Juniors, que goleó 5-0 a Atlético Las Praderas y trepó en las posiciones, aunque todavía no quedó libre. Esta 10ª fecha del torneo de Primera División se completó con la victoria 7-3 de Otamendi sobre El Junior y el triunfo 3-0 de Juventud Unida ante Desamparados FC. El próximo fin de semana se disputará la 11ª fecha, que tendrá los siguientes partidos: Atlético Las Campanas vs Leones Azules; C.A. La Josefa vs Defensores de La Esperanza; Real San Jacinto vs Lechuga FC; Deportivo San Felipe vs El Junior; Otamendi FC vs Juventud Unida; y Atlético Las Praderas vs Desamparados FC. TERCERA DIVISIÓN En el campeonato de Tercera División, Defensores de La Esperanza derrotó 3-0 a Leones Azules y alcanzó en la cima a Atlético Las Campanas, que quedó libre. Ambos tienen 23 puntos, uno más que La Josefa, que llegó a 22 tras superar 2-0 a Lechuga FC. Los resultados de la 10ª fecha en esta categoría fueron: C.A. La Josefa 2-0 Lechuga FC; Defensores de La Esperanza 3-0 Leones Azules; Real San Jacinto 1-1 Deportivo San Felipe; Desamparados 1-0 Juventud Unida; Mega Juniors 2-1 Atlético Las Praderas; y Otamendi 3-0 El Junior. CUARTA DIVISIÓN En esta categoría la cima la comparten La Josefa (goleó 7-1 a Lechuga FC) y Real San Jacinto (le ganó 1-0 a San Felipe) con 23 puntos. En tanto, Defensores de La Esperanza (venció 2-0 a Leones Azules) está tercero con 21. En esta 10ª fecha, además, Atlético Las Praderas superó 1-0 a Mega Juniors, mientras que Otamendi y El Junior igualaron 1-1.

LA JOSEFA FORMÓ CON MARCELO TORNATORI, NERY ÁVALOS, MATÍAS SAGG, GONZALO MAIDANA, LEANDRO GÓMEZ, MATÍAS GONZÁLEZ, JONATAN GÓMEZ, GUSTAVO GARCÍA, LEANDRO CABRERA Y PABLO TORNATORI. EL EQUIPO SE COMPLETÓ CON LUCAS GARCÍA, FERNANDO CRIADO, JAVIER MARTÍNEZ Y ENZO LIBERATORI.





EN ESTA FECHA 10, OTAMENDI FC LE GANÓ 7-3 COMO LOCAL A EL JUNIOR CON GOLES DE ESTEBAN GONZÁLEZ, CRISTIAN VIEIRA, PABLO CÓRDOBA, LEONARDO CABRAL, MAURICIO MALDONADO Y ENZO SANTIESTEBAN (2).



Liga Campanense:

La Josefa le puso picante a la lucha por la Punta del campeonato de Primera División

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: