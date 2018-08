Avanzan las gestiones para señalizar el ex Tolueno como sitio de memoria

La Dirección de Derechos Humanos inició los trámites a fines del 2016 ante la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y Provincia y desde entonces se vienen cumplimentando todos los requisitos solicitados. La Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación del Municipio, a través de Dirección de Derechos Humanos, avanza con las gestiones para señalizar el ex Tolueno como sitio de memoria. Al respecto, la responsable de dicha dirección, Verónica Lamas, explicó que el trámite se inició a fines de 2016 ante las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia y desde entonces se vienen cumplimentando todos los requisitos solicitados por las autoridades competentes. No obstante, desde el Municipio se avanza con el proyecto de señalización gestionando a través de la Dirección provincial de Memoria y Derechos Humanos para obtener los fondos necesarios para realizar el cartel correspondiente. La señalización de los sitios de memoria (Ley Nacional Nº26.691) hace visible la función que cumplieron durante el terrorismo estatal, y expresa el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares. La adhesión del Premio Nobel Fechada el 13 de agosto último, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una nota al concejal Carlos Gómez de la UV Calixto Dellepiane, manifestando "la plena adhesión" al proyecto presentado por ese bloque solicitando a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires la señalización del ex Centro Clandestino de Detención. "La CPM valora la lucha de los militantes por los derechos humanos y las organizaciones sociales, políticas y culturales para que estos lugares en los que se cometieron crímenes asociados al terrorismo de Estado, sean señalizados como emblema de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y sirvan como lugares de referencia, de encuentro y militancia para la defensa y promoción de los derechos humanos. En ese camino, nos encontraremos para seguir consolidando y fortaleciendo nuestra democracia", dice la nota de Pérez Esquivel.



El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una nota al concejal Carlos Gómez en adhesión que la ex Tolueno sea señalizada como un lugar donde se cometieron Crímenes del terrorismo de Estado



Avanzan las gestiones para señalizar el ex Tolueno como sitio de memoria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: