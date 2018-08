Camioneros se alejó de la conducción de la CGT

El gremio que conducen los Moyano anunció su apartamiento de la dirección de la central obrera. Se produjo a solo dos días del plenario de secretarios generales al que Camioneros y otros gremios aliados no concurrirán. La interna de la CGT quedó ayer al rojo vivo luego que el gremio de Camioneros anunciara su alejamiento de la conducción de la central obrera. La salida de los Moyano de la dirección cegetista ocurre en medio del enfrentamiento que mantiene con los sectores sindicales considerados "dialoguistas" con el Gobierno. Por lo pronto, la oficialización de la salida de Camioneros de la CGT fue anunciada por el dirigente Omar Pérez durante la reunión de Consejo Directivo que se realizó en la sede Azopardo. Allí, el gremialista que responde al clan Moyano le comunicó a sus pares la decisión en medio de un tenso cruce. "Prefiero caminar desnudo con la CTA que caminar con los funcionarios del FMI con sus trajes italianos", sostuvo Pérez ante el resto del Consejo Directivo, en clara alusión a las diferencias que los Moyano están manteniendo con otros referentes de la central en su posicionamiento frente al Gobierno. Este episodio se produjo a solo dos días del plenario de secretarios generales de la CGT que se realizará este miércoles, al que Camioneros y otros gremios aliados a los Moyano no concurrirán. Fiel a su estilo, los Moyano no se quedarán quietos. En las últimas semanas, el gremio lanzó plan de lucha nacional contra el FMI, el Presupuesto 2019 y el G20 de la mano de la 21F, la multisectorial que tiene a Hugo y Pablo Moyano como cabezas visibles. La multisectorial es un espacio en el que también participan las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el triunvirato piquetero (CCC, Barrios de Pie y CTEP), pero en pocos meses ya cuenta con la adhesión de decenas de agrupaciones políticas, gremiales, agrarias, feministas, de pueblos originarios y barriales. Por lo pronto, no habrá que esperar demasiado para ver a Hugo Moyano en acción. Este martes, el secretario general de los Camioneros encabezará una movilización a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para exigir la liberación de $ 300 embargados por la millonaria multa que le aplicó el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca. A fines de julio, el juez laboral José Ignacio Ramonet autorizó un embargo preventivo contra la Federación de Camioneros, a raíz de que la organización gremial se negó a pagar una multa de más de 800 millones de pesos, más intereses, impuesta por la cartera laboral que acusa un incumplimiento de una conciliación obligatoria en diciembre del año pasado. Ramonet libró oficios al Banco Provincia, Banco Nación, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro a fin de que "traben la medida" por una suma de 266.930.023 de pesos.



Camioneros se alejó de la conducción de la CGT

