Mujeres sindicalistas: "La brecha salarial no se cierra con la reforma laboral"

La Mesa de Mujeres Sindicalistas se pronunció contra el proyecto de Ley impulsado por el Gobierno Nacional, mediante el cual se modificarían las leyes de Asociaciones Sindicales y de Convenciones Colectivas de Trabajo, bajo una supuesta mirada "de género". Mujeres sindicalistas de las centrales sindicales y de la economía popular rechazaron la presentación por parte del Gobierno Nacional de la denominada "Ley de Equidad de Género", que tendrá próximo tratamiento en el Congreso de la Nación. "Dicho proyecto no es más que una reforma laboral encubierta, que utiliza banderas y luchas históricas de las mujeres para ingresar solapadamente elementos de precarización y flexibilización laboral a la Ley de Contrato Laboral, que es la Ley más importante con la que contamos todos los argentinos", aseguró Georgina López, del gremio La Bancaria. López aseguró que "sin ningún tipo de consulta, acompañamiento ni divulgación, se intenta modificar la Ley de Asociaciones Sindicales y la de Convenciones Colectivas de Trabajo, para darle potestades intervencionistas al Ministerio de Trabajo". Por su parte, Lía Fernández, de Suteba, resaltó: "Ya lo hemos dicho antes y lo reafirmamos con hechos: No vamos a permitir que nos usen para ir en contra de nuestras asociaciones sindicales, ni para introducir la reforma que precarice a nuestros compañeros, ya que sin sindicatos fuertes, no habrá derechos para las trabajadoras ni para nadie". Y agregó: "Frente a esta amenaza, hemos presentado observaciones a todos los Diputados, mantuvimos reuniones con muchos de ellos y logramos presentar un proyecto de Ley que contenga nuestras demandas genuinas". Respecto a dicho proyecto, Andrea Díaz, de la UOM, sostuvo: "Como los derechos de los trabajadores se defienden y se conquistan, éste proyecto sí contempla mejoras en las licencias de varones, mujeres y personas del colectivo LGTBI, como también acciones concretas para la incorporación de mujeres al trabajo y sanciones a empleadores que incumplen los centros de cuidado o el pago de las guarderías, licencias de cuidado, fertilización asistida, entre otras". Para finalizar, reafirmó que desde Mujeres Sindicalistas, espacio en crecimiento que nuclea a todas las centrales trabajadoras como la CTA, CGT, Corriente Federal y de la Economía Social, rechazan "la intervención a los sindicatos como también a otras figuras flexibilizadoras como el tele-trabajo, los treinta días anuales de licencia sin goce de sueldo por razones personales, y la reducción del período de lactancia".

Mujeres sindicalistas: "La brecha salarial no se cierra con la reforma laboral"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: