DE LA RIVA REVELÓ LA CHARLA QUE MANTUVO CON LESMAN, OTRO QUE BUSCA REVANCHA Y YA FIRMÓ CONTRATO CON EL VIOLETA (FOTO): “LE FUI CLARO: LE DIJE QUE CON LOS GOLES QUE HIZO EN ALL BOYS YA CHOREÓ DOS AÑOS. AHORA TIENE QUE EMPEZAR A HACER GOLES DE VUELTA”, CONTÓ FELIPE. Tras la victoria sobre Instituto, el entrenador remarcó el perfil de futbolistas que incorporó para reconstruir el plantel. "Todos tienen motivos para buscar revancha", señaló, al tiempo que le dio mucho valor al triunfo. Además, fue clarísimo con la meta para esta temporada: "Hasta que no estemos salvados del descenso, acá no hay otro objetivo" Luego de la victoria 3-0 de Villa Dálmine sobre Instituto, el entrenador Felipe De la Riva brindó su tradicional conferencia de prensa con su habitual mesura y, como siempre, sin esconder ni esquivar temas. Y además de analizar el triunfo sobre La Gloria también explicó que, ante la situación económica del Violeta, al momento de reconstruir el plantel no dudó en optar por futbolistas que tuvieran ansias de revanchas después de temporadas en las que no lograron objetivos personal y/o grupales. "A nosotros nos gusta traer esa clase de jugadores para darles la revancha", señaló al responder sobre el goleador Ijiel Protti (23 años). Justamente, el delantero termina siendo el caso más resonante: después de buenos rendimientos en la Reserva de Rosario Central, nunca tuvo oportunidades reales en el equipo de Primera División ni tampoco en sus préstamos en Chacarita y Talleres de Córdoba. Pero en Villa Dálmine se presentó con dos goles. "Es un buen jugador. Los dirigentes trabajaron mucho para que venga. Valoro mucho el esfuerzo económico que hizo para venir por al afán de jugar y mostrarse. Venía dolido, lastimado, por las pocas posibilidades que tuvo anteriormente", lo destacó De la Riva. Después, el uruguayo también mencionó a otros jugadores que buscan continuidad para relanzar sus carreras: Matías Ballini (que sufrió dos roturas de ligamentos de rodilla casi consecutivas), Emanuel Molina (rotura de ligamentos y luego, suspensión por doping), Fernando Alarcón (rotura de ligamentos), Nicolás Sansotre (suplente en Almagro la temporada pasada) y Juan Ignacio Alvacete (jugó poco en Santamarina, equipo que salió último el campeonato anterior). Pero también podría haber mencionado a Mariano Miño (de escasa participación en el Toronto FC de la MLS), Renzo Spinaci (no fue tenido en cuenta en Tigre y volvió a Sarmiento, donde fue suplente) o a jugadores como Martín Comachi, Marcelo Estigarribia y David Gallardo, quienes llegan al Nacional B desde el Torneo Federal. "Son todos jugadores que vienen en busca de revancha o algo superior. Todos tienen motivos para buscar revancha. Y están trabajando mucho y bien", contó el DT, quien también se refirió a la llegada del delantero Germán Lesman: "Está es la misma situación. Es un jugador que necesita revancha. Después que le fue muy bien en All Boys (NdR: 17 goles en el Nacional B), se fue a Huracán y no jugó; fue a Instituto y no le fue bien; fue a Brown de Adrogué y no jugó". Incluso, Felipe fue más allá y reveló lo que conversó con el atacante: "Le fui claro: le dije que con los goles que hizo en All Boys ya choreó dos años. Ahora tiene que empezar a hacer goles de vuelta. Se tendrá que poner bien y ganarse su lugar. Si está bien, yo no tengo problemas y lo pongo enseguida; pero si tiene que esperar, va a tener que esperar". EL ANÁLISIS DEL 3-0 "Más allá de la amplia diferencia, fue un partido difícil", comenzó explicando De la Riva respecto al triunfo sobre Instituto. "Mientras estuvo 0-0 fue parejo, aunque tuvimos mayor cantidad de momentos favorables. Con el penal se abrió el partido y lo pudimos resolver bien. En líneas generales creo que hicimos un buen partido ante un equipo que me gusta, que está bien armado y que tiene un gran técnico. Por eso era un comienzo difícil y valoró mucho que podamos haber ganado", agregó. Consultado sobre si el primer tiempo había sido malo, el entrenador aseguró que su análisis es desde "otro ángulo" y aseguró que le gustó tácticamente la primera mitad: "Para mí el primer tiempo no fue malo, había que jugarlo así. Instituto vino a proponer, a jugar 4-3-3 con tres delanteros, a tratar de jugar desde el fondo, con intenciones de generar triangulaciones sobre los costados, que no se les dieron porque no lo dejamos. Los dos equipos en el primer tiempo tratamos de ir al frente, pero también de contrarrestar al rival. Fue un lindo primer tiempo para analizar". EL OBJETIVO Si el 3-0 sobre Instituto despertó expectativas de poder repetir lo que Villa Dálmine logró el campeonato pasado, De la Riva prefirió no subirse a ese tren: "Nos dijeron de armar un equipo cuidando lo económico porque este año no iba a haber descensos. Diez días antes de empezar el torneo, eso cambió. La realidad es que Villa Dálmine arrancó último en los Promedios, por lo que yo pienso aburrirlos, porque nuestro objetivo es mantener la categoría. El año pasado estuvimos punteros y semanas después estábamos con la calculadora en la mano. Hasta que no estemos salvados del descenso, acá no hay otro objetivo", cerró sin dudar.

EMANUEL MOLINA, UNO DE LOS CASOS SEÑALADOS POR DE LA RIVA: LLEGÓ A VILLA DÁLMINE DESPUÉS DE DOS AÑOS DE ESCASA CONTINUIDAD EN ATLÉTICO TUCUMÁN, DONDE SUFRIÓ UNA GRAVE LESIÓN Y UN PARATE POR DOPING. PERDIÓ TEMPERLEY, EL PRÓXIMO RIVAL El próximo rival de Villa Dálmine en este campeonato de la Primera B Nacional será Temperley, el viernes a las 21.05 horas en el estadio Alfredo Beranger, con transmisión de TyC Sports. Y el Gasolero llegará golpeado a esa presentación como local, porque el domingo perdió en su debut frente a Gimnasia de Mendoza. El equipo dirigido por Gastón Esmerado comenzó ganando con gol de Lucas Wilchez a los 11 minutos del primer tiempo, pero un doblete de Patricio Cucchi en los 25 minutos finales le dio el triunfo al elenco mendocino. Ese fue el único triunfo local del domingo en el Nacional B. Es que Mitre de Santiago del Estero le ganó 1-0 a Platense en Vicente López; Sarmiento de Junín venció por el mismo resultado a Olimpo en Bahía Blanca; y Brown de Adrogué también festejó por la mínima frente a Guillermo Brown en Puerto Madryn. En tanto, Central Córdoba y Deportivo Morón igualaron 1-1 en Santiago del Estero. Antes, el sábado, se habían registrado los siguientes resultados: Villa Dálmine 3-0 Instituto; Nueva Chicago 2-0 Ferro Carril Oeste; Los Andes 0-1 Independiente Rivadavia; Arsenal 1-1 Gimnasia (J); Agropecuario 2-1 Santamarina. En tanto, anoche, al cierre de esta edición se enfrentaban Atlético Rafaela vs Quilmes y Almagro vs Chacarita.

Primera B Nacional:

Jugadores con sed de revancha, la clave de de la Riva para este nuevo Villa Dálmine

