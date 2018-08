La semana pasada aprovechó el feriado para una jornada de más de diez horas. Y luego siguió miércoles y viernes. Anoche comenzó otra semana de competencia. El Torneo Escolar de Baby Fútbol que se realiza en el Club Plaza Italia sigue avanzando a buen ritmo. Incluso, la semana pasada disputó una gran cantidad de encuentros a partir de lo ocurrió el lunes, cuando aprovechando el feriado la organización programó una "maratón de partidos" en una jornada que comenzó a las 11 de la mañana y terminó pasadas las 21 horas. Luego, la actividad prosiguió miércoles y viernes y los resultados de toda la semana fueron los siguientes: -Cebollitas: Escuela 22 le ganó 4-1 a Santo Tomás "A"; Escuela 5 venció 6-2 a la Escuela Normal; la Escuela 22 superó 3-2 a la Escuela 7; la Escuela 17 igualó 2-2 con Santo Tomás "A"; el Colegio Dante Alighieri derrotó 5-0 a la Escuela 1; Santo Tomás "A" venció 2-1 a Dante Alighieri; y la Escuela 17 derrotó 7-4 a la Escuela 7. -Mosquitos: la Escuela 5 venció 8-4 a la Escuela 1; la Escuela 17 superó 9-4 a Santo Tomás "A"; la Escuela 1 le ganó 5-3 a Santo Tomás "B"; Santo Tomás "C" derrotó 7-3 a Santo Tomás "A"; Dante Alighieri superó 9-4 a Aníbal Di Francia; Santo Tomás "B" le ganó 4-2 a la Escuela 22; y Dante Alighieri venció 9-6 a la Escuela 17. -Baby: la Escuela 27 "B" venció 7-0 a la Escuela 2; la Escuela 17 le ganó 8-2 al Colegio Siglo XXI; la Escuela 13 "A" superó 2-1 a Santo Tomás "A"; la escuela 14 goleó 14-1 a Colegio San Roque "A"; la Escuela 27 venció 3-2 a Aníbal Di Francia; Dante Alighieri derrotó 4-1 a la Escuela 22; y el Colegio San Roque "B" le ganó 6-2 a la Escuela 13 "B". POSICIONES. Con estos resultados, las posiciones en cada una de las categorías quedaron de la siguiente manera: -Cebollitas: 1) Escuela 17, 13 puntos; 2) Colegio Dante Alighieri, 12 puntos; 3) Santo Tomás "A", 10 puntos; 4) Escuela 1, 9 puntos; 5) Escuela 5, 6 puntos; 6) Escuela 22, 6 puntos; 7) Escuela 7, 3 puntos; 8) Escuela Normal, sin puntos. -Mosquitos: 1) Escuela 5, 15 puntos; 2) Colegio Dante Alighieri, 12 puntos; 3) Santo Tomás "C", 9 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 6 puntos; 5) Escuela 22, 6 puntos; 6) Santo Tomás "B", 4 puntos; 7) Escuela 17, 4 puntos; 8) Santo Tomás "A", sin puntos; 9) Escuela 1, sin puntos. -Baby Zona 1: 1) Escuela 13 "A", 12 puntos; 2) Escuela 27 "A", 10 puntos; 3) Colegio Siglo XXI "A", 9 puntos; 4) Santo Tomás "A", 7 puntos; 5) Aníbal Di Francia, 6 puntos; 6) Escuela 14, 3 puntos; 7) Escuela 1, sin puntos; 8) San Roque "A", sin puntos. -Baby Zona 2: 1) San Roque "B", 15 puntos; 2) Dante Alighieri, 9 puntos; 3) Escuela 17, 9 puntos; 4) Escuela 2, 7 puntos; 5) Escuela 13 "B", 3 puntos; 6) Santo Tomás "B", 1 punto; 7) Escuela 22, sin puntos; 8) Escuela 27 "B", sin puntos; 9) Siglo XXI "B", sin puntos. NUEVA SEMANA. Anoche, al cierre de esta edición, estaba comenzando una nueva semana de actividad, con los siguientes encuentros: Escuela 5 vs Escuela 1 (Cebollitas); Escuela 5 vs Santo Tomás "B" (Mosquito); Escuela 2 vs Dante Alighieri (Baby, 20.30); y Santo Tomás "B" vs Escuela 17 (Baby). En tanto, la programación para los próximos días es la siguientes: -Miércoles: Escuela 22 vs Escuela Normal (Cebollitas, 19 horas); Escuela 22 vs Aníbal Di Francia (Mosquito, 19.30 horas); Escuela 22 vs Siglo XXI "B" (Baby, 20.30 horas); y San Roque "B" vs Escuela 27 "B" (Baby, 21.30 horas). -Viernes: Dante Alighieri vs Escuela 7 (Cebollitas, 19.00 horas); Escuela Normal vs Escuela 17 (Cebollitas, 19.30); Dante Alighieri vs Santo Tomás "C" (Mosquito, 20 horas); Aníbal Di Francia vs Santo Tomás "A" (Baby, 21.20 horas).

Baby Fútbol:

El Torneo Escolar del Club Plaza Italia no detiene su marcha

