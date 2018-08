Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 28/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 28/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SE RETIRÓ MANU: A los 41 años, Emanuel Ginóbili anunció su retiro y sacudió literalmente al deporte argentino y mundial.- EMPEZÓ EL US OPEN: con participación argentina, se puso en marcha el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.- PODIOS AFRICANOS: se realizó la maratón 30ª de los 21K Buenos Aires y el ganador fue el etíope Mosinet Geremew.- F1; GANÓ VETTEL: El alemán a bordo de Ferrari conquistó el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.- GIROLAMI EN TOP RACE: a bordo de Mitshbishi se impuso en Salta y trepó a lo más alto del campeonato de pilotos.- SANTERO EN EL TN: el mendocino a bordo de un Ford se quedó con la victoria en la final de la octava fecha de la Clase 3.- EMPEZÓ EL US OPEN Con participación argentina, ayer se puso en marcha el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Y el balance albiceleste en el arranque marcó una victoria y dos derrotas lógicas. El que festejó fue el bahiense Guido Pella, que superó 6-4, 6-4 y 6-1 al noruego Casper Ruud y ahora, en segunda ronda, se medirá con el italiano Paolo Lorenzi, vencedor del británico Kyle Edmund. En tanto, Guido Andreozzi cayó 6-0, 7-6 y 6-2 ante el potente estadounidense Jack Sock, mientras que Carlos Berlocq ofreció su habitual lucha, pero no le alcanzó para superar al canadiense Milos Raonic, quien se impuso 7-6, 6-4, 1-6 y 6-3 sobre el batallador de Chascomús. Anoche, al cierre de esta edición debutaba Juan Martín Del Potro frente al estadounidense Donald Young, jugador surgido de la clasificación. En tanto, para hoy están programados los debuts del resto de los argentinos: Leonardo Mayer enfrenta al serbio Laslo Djere; Diego Schwartzman choca con Federico Delbonis en duelo argentino; y Facundo Bagnis espera por el francés Gael Monflis. PODIOS AFRICANOS El domingo se realizó la 30ª edición de los 21K de Buenos Aires y el ganador fue el etíope Mosinet Geremew, con tiempo de 59m47s. Su escolta fue el keniata Bedan Karoki (59m49s), mientras que el podio lo completó otro keniata, Lawrence Cherono (1h01m56s). Entre las mujeres, el podio fue íntegramente keniata: ganó Vivian Jerono con 1h09m07s; segunda fue Mercy Jerotich, con 1h10m27s; y tercera llegó Esther Chesang, con 1h10m38s. Los mejores argentinos fueron Julián Molina (octavo en la General) y Daniela Ocampo (octava en Damas). F1: GANÓ VETTEL El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) conquistó el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 tras largar segundo y superar claramente al británico Lewis Hamilton (Mercedes). El podio lo completó Max Verstappen (Red Bull). El campeonato de pilotos es liderado por Hamilton, con 231 puntos, mientras que Vettel recortó distancia: llegó a 214 unidades. La próxima cita de la temporada será en Italia, el próximo domingo. GIROLAMI EN TOP RACE Por la octava fecha del campeonato de Top Race, Franco Girolami (Mitsubishi) se impuso en Salta y se trepó a lo más alto del campeonato de pilotos con 120 puntos, superando a Agustín Canapino (Mercedes), que terminó segundo el domingo. El podio lo completó Matías Rossi (Toyota). SANTERO EN EL TN En Toay, La Pampa, el mendocino Julián Santero (Ford) se quedó con la victoria en la final de la octava fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. El podio lo completaron Fabricio Pezzini (Toyota) y Mariano Werner (Fiat), quien lidera el campeonato con 167 puntos, uno más que Leonel Pernía (Honda). En tanto, Santero ya está tercero con 159,5. SE RETIRÓ MANU A los 41 años, Emanuel Ginóbili anunció ayer su retiro y sacudió literalmente al deporte argentino y mundial, cuyas figuras se expresaron con admiración por el bahiense. En 23 años de carrera, "Manu" fue campeón de Italia y la Euroliga con el Kinder Bologna y conquistó cuatro anillos de la NBA con los San Antonio Spurs en sus 16 temporadas. Además, con la Selección Argentina fue campeón olímpico en Atenas 2004 (elegido MVP del torneo), medalla de bronce en Beijing 2008 y subcampeón mundial en Indianapolis 2002. Pero, por sobre todas esos éxitos, Ginóbili deja un legado enorme por la pasión, el compromiso, el profesionalismo y el respeto con el que desarrolló su vida deportiva. #GraciasManu.



