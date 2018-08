BOCA TAMPOCO PUDO: en la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, no pudo pasar del 0-0 frente a Huracán como visitante.- CENTRAL SIGUE PERFECTO: El líder del campeonato de la Superliga es Rosario Central.- COPA PARA TRES: tres equipos argentinos buscarán su pase a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.- PRIMERA B METRO; FECHA 3: se pone en marcha la tercera fecha con partidos que involucran a dos de los tres punteros.- PRIMERA C; FECHA 2: se completa con el partido entre Deportivo Laferrere y Berazategui.- CENTRAL SIGUE PERFECTO El líder del campeonato de la Superliga es Rosario Central, que el domingo venció 2-0 como local a San Martín de Tucumán con goles de Camacho y Zampedri y se mantiene con puntaje ideal: 9 unidades en tres fechas. También en domingo, Vélez igualó 1-1 como local frente a Banfield, mientras que Lanús se quedó sin DT (se fue Ezequiel Carboni) tras caer derrotado 1-0 ante Aldosivi en su estadio (gol de Matías Pisano). La tercera fecha de la Superliga se completaba anoche con dos partidos: Godoy Cruz vs Newells y Unión (SF) vs San Lorenzo. COPA PARA TRES Tres equipos argentinos buscarán hoy su pase a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, todos como visitante. Independiente se presentará en Brasil frente al Santos desde las 19.30 horas (empataron 0-0 en la ida, pero la CONMEBOL se lo dio por ganado 3-0 al Rojo por mala inclusión de Carlos Sánchez); Estudiantes de La Plata jugará en Porto Alegre contra Gremio (el Pincha se impuso 2-1 en la ida); y Atlético Tucumán enfrentará en Medellín a Atlético Nacional de Colombia (el Decano ganó 2-0 como local). PRIMERA B METRO: FECHA 3 Hoy se pone en marcha la tercera fecha de la Primera B Metropolitana con partidos que involucran a dos de los tres punteros: Deportivo Riestra (6) recibe a Tristán Suárez (1) desde las 15.30, mientras que Estudiantes (6) recibe en Caseros a Justo José de Urquiza (2). El otro líder, Atlanta (6) visita mañana a Deportivo Español. PRIMERA C: FECHA 2 Con el partido entre Deportivo Laferrere y Berazategui, esta tarde se completa la segunda fecha de la Primera C, que registró los siguientes resultados: Midland 2-1 Excursionistas; Sportivo Italiano 0-1 Villa San Carlos; Cañuelas 2-2 Leandro N. Alem; Deportivo Armeni 1-0 Central Córdoba (R); Argentino (Q) 1-1 Ituzaingó; Lamadrid 0-0 Deportivo Merlo; San Martín 0-2 Victoriano Arenas; Dock Sud 0-1 El Porvenir; y Luján 0-0 Sportivo Barracas. BOCA TAMPOCO PUDO Por la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, Boca Juniors tampoco pudo pasar del 0-0 frente a Huracán como visitante, repitiendo el resultado obtenido por River Plate. En el conjunto Xeneize, Fernando Gago volvió a ser titular tras recuperarse de su lesión.



Breves: Fútbol

