SUSTANCIAS TÓXICAS: Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, denunció que habrían aparecido sustancias "tóxicas" en el domicilio allanado.- EL DÓLAR NO FRENA: La cotización trepó a un nuevo récord de $31,54 para la venta.- U$S 3 MIL MILLONES: Dujovne solicitó al FMI que libere en septiembre 3.000 millones del acuerdo firmado.- PYMES EN CAÍDA: las PyMEs industriales cayeron en su producción un 7,3% con respecto al mismo mes del año anterior.- EL DÓLAR NO FRENA La cotización del dólar trepó ayer a un nuevo récord de $31,54 para la venta en una jornada en la cual el Banco Central realizó dos subastas ante la limitada oferta de divisas por parte del sector privado. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete cerró este lunes a $30,50 para la punta compradora y a $31,54 para la vendedora, lo cual representó un incremento de ocho centavos frente a la sesión anterior. En los mostradores del Banco Nación, el dólar finalizó la primera rueda de la semana a $31,40. U$S 3 MIL MILLONES El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, solicitó al FMI que libere en septiembre 3.000 millones del acuerdo que ese organismo firmó con la Argentina y a la vez vaticinó que la economía caerá 1% este año, se informó este lunes. La Argentina y el Fondo Monetario sellaron un acuerdo stand by por 50 mil millones de dólares a 36 meses. De ese monto, Dujovne solicitó 3.000 millones. PYMES EN CAÍDA La producción de las PyMEs industriales cayó en julio pasado un 7,3% con respecto al mismo mes del año anterior, al tiempo que acumuló el tercer mes consecutivo en descenso, informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).En este mismo período, sólo el 26,1 por ciento de los comercios crecieron, mientras que el uso de la capacidad instalada volvió a bajar. Por otra parte, sectores como los de alimentos y textiles "se vieron algo favorecidas por la suba en el tipo de cambio real", señaló el estudio elaborado por el mencionado organismo. SUSTANCIAS TÓXICAS Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, denunció que luego del allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en el domicilio de la senadora del barrio porteño de Recoleta habrían aparecido allí sustancias "tóxicas". Beraldi consideró el episodio como "un hecho de extraordinaria gravedad" y que se detectó, según afirmó, el sábado pasado cuando ingresó al domicilio la persona que "se dedica habitualmente de las tareas del hogar".



Breves: Noticias de Actualidad

