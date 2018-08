Hipotiroidismo: tiroides hipoactiva (Parte 1)

El hipotiroidismo (tiroides hipoactiva) es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas importantes. Las mujeres tienen más probabilidades de padecer hipotiroidismo, especialmente las de más de 60 años. El hipotiroidismo afecta el equilibrio normal de las reacciones químicas en el cuerpo. Aunque rara vez provoca síntomas en las etapas tempranas, con el tiempo, el hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca. La buena noticia es que existen análisis precisos de la función tiroidea para diagnosticar hipotiroidismo y su tratamiento con hormonas tiroideas sintéticas generalmente es simple, seguro y eficaz, una vez que el médico determina la dosis adecuada. Signos y Síntomas Varían en función de la gravedad de la deficiencia hormonal. Los signos y síntomas del hipotiroidismo pueden comprender: Fatiga, Mayor sensibilidad al frío, Estreñimiento, Piel seca, Aumento de peso, Rostro hinchado, Ronquera, Debilidad muscular, Nivel alto de colesterol en sangre, Dolor, sensibilidad y rigidez muscular, Dolor, rigidez o hinchazón en las articulaciones, Períodos menstruales irregulares o más abundantes que lo habitual, Debilitamiento del cabello, Disminución de la frecuencia cardíaca, Depresión, Alteración de la memoria Cuando no se trata el hipotiroidismo, los signos y síntomas pueden volverse más graves paulatinamente. La estimulación constante de la glándula tiroides para liberar más hormonas puede hacer que esta se agrande (bocio). Además, te puedes volver más olvidadizo, los procesos de razonamiento pueden volverse más lentos o puedes sentirte deprimido. El hipotiroidismo avanzado, conocido también como «mixedema», es poco frecuente, pero cuando ocurre, puede poner en riesgo la vida. Los signos y síntomas comprenden presión arterial baja, disminución de la respiración y de la temperatura corporal, carencia de reacción e incluso coma. En casos extremos, la mixedema puede ser mortal. Causas Cuando la tiroides no produce suficientes hormonas, el equilibrio de reacciones químicas en el cuerpo puede verse afectado. Puede haber numerosas causas, entre ellas, enfermedad autoinmune, tratamiento para el hipertiroidismo, radioterapia, cirugía de tiroides y ciertos medicamentos. El hipotiroidismo surge cuando la glándula tiroides no produce la suficiente cantidad de hormonas. El hipotiroidismo puede deberse a muchos factores, entre ellos: -Enfermedad autoinmune. Los trastornos autoinmunes ocurren cuando el sistema inmune produce anticuerpos que atacan los propios tejidos. Algunas veces, este proceso involucra a la glándula tiroides. Los científicos no están seguros de por qué el cuerpo produce anticuerpos contra sí mismo. De cualquier manera, estos anticuerpos afectan la capacidad de la tiroides para producir hormonas. -Tratamiento para el hipertiroidismo. Las personas que producen demasiada hormona tiroidea (hipertiroidismo) suelen recibir tratamiento con yodo radioactivo o medicamentos antitiroideos para reducir y normalizar su función tiroidea. Sin embargo, en algunos casos, el tratamiento del hipertiroidismo pueden tener como resultado un hipotiroidismo permanente. -Cirugía de tiroides. Extirpar toda o gran parte de la glándula tiroides puede disminuir o detener la producción de hormonas. En ese caso, necesitarás consumir hormona tiroidea de por vida. -Radioterapia. La radiación que se utiliza para tratar el cáncer de cabeza y cuello puede afectar la glándula tiroides y conducir al hipotiroidismo. -Medicamentos. Hay un gran número de medicamentos que pueden contribuir al desarrollo del hipotiroidismo. Uno de ellos es el litio, que se utiliza para tratar ciertos trastornos psiquiátricos. Si consumes algún medicamento, pregúntale a tu médico acerca de los efectos que puede tener sobre la glándula tiroides. Fuente: Mayo Clinic



Hipotiroidismo: tiroides hipoactiva (Parte 1)

