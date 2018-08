Con alto acatamiento, comenzó el paro docente de 72 horas

ENCUENTRO CON RECTORES El presidente Mauricio Macri recibió este martes en la Casa Rosada a rectores de universidades públicas y, en medio del conflicto por la paritaria con los docentes de las casas de altos estudios, subrayó que "el techo del 15 por ciento ya no existe". "Dijo que iba a hacer el máximo esfuerzo para llegar a la solución a la paritaria del sector docente y los no docentes. El techo del 15 por ciento ya no existe", sostuvo el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri. En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, Barbieri remarcó que el mandatario "hizo una descripción muy realista sobre la situación que enfrenta el país desde el punto de vista económico". Del encuentro participaron más de 20 rectores de universidades públicas y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Provincia ubicó su impacto en el orden del 50%, mientras que los gremios bonaerenses lo elevaron al 90%. En Campana, Suteba, Feb y Udocba realizaron actividades en la plaza Eduardo Costa. La Feb aseguró haber recibido denuncias de "presiones" por parte de Inspección Distrital para que directivos y docentes no se plieguen a la huelga. El paro docente de tres días lanzado por los gremios bonaerenses comenzó sintiéndose fuerte en toda la provincia. De acuerdo a la Gobernación, el acatamiento estuvo en el orden del 50%. En tanto, en Campana los sindicatos elevaron esa cifra al 90%, con la mayoría de los alumnos de establecimientos públicos no asistiendo a clases. Los sindicatos docentes de la provincia rechazaron el jueves una nueva oferta salarial de Vidal consistente en una mejora del 19% más 210 pesos de material didáctico. En ese escenario, los maestros llamaron a la huelga de tres días con movilizaciones y asambleas, mientras el Gobierno bonaerense consideró que la medida de fuerza es "descomunal". Pero ayer, el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que la medida de fuerza "va más allá de un conflicto salarial". En ese sentido, el lunes, durante una reunión que representantes de los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvieron en el marco de la comisión de infraestructura del Ministerio de Educación bonaerense, se reclamó un plan urgente de mejoras edilicias. Según dijo el sindicalista, la gestión de María Eugenia Vidal había anunciado que iba a lanzar un programa de contingencia por tendido eléctrico, gas y peligro de derrumbe en las escuelas, pero aún no lo hizo y la situación plantea "urgencias". Un estudio confeccionado por Suteba indica que el 61,3% de las instalaciones de gas no se encuentra en buen estado en las escuelas públicas y que el 72,2% de las de energía eléctrica se encuentra en malas condiciones. En Campana, los tres grandes gremios locales de maestros (Suteba, Udocba y Feb) realizaron en la plaza Eduardo Costa una concentración para visibilizar la lucha. "No sólo reclamamos salarios dignos, también escuelas seguras, comisiones mixtas para monitorear un programa serio de mantenimiento de escuelas, comedores con cupos suficiente y que se tenga en cuenta los sectores más desprotegidos", explicó Lía Fernández, secretaria general de Suteba Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. "Fue una experiencia muy interesante, porque hubo representantes de todos los niveles educativos y muchos papás y alumnos, sobre todo de la escuela técnica, con la problemática que traen los recortes curriculares y el empobrecimiento de los contenidos para los chicos, además del recorte en los cargos docentes", señaló por su parte la líder de Feb, Juanita Fornarini. Asimismo, afirmó que recibió denuncias sobre "distintas presiones" de la Inspección Distrital para que los docentes y directivos concurran a las aulas. "En el caso de que sea así, haremos una presentación ante la Justicia, porque se está contrariando el derecho constitucional de paro, el derecho a las acciones gremiales y a la pertenencia a distintos sindicatos", advirtió. La problemática de la infraestructura fue otro de los temas debatidos en la plaza durante la tarde de este martes. Pedro Espinoza, de Udocba, comentó que se llevó adelante "un homenaje a Sandra y Rubén", la directiva y el auxiliar que murieron en la tragedia de Moreno. "Por un lado, hay un clima de desazón por cómo se estiró de la paritaria y cómo el gobierno no termina de definirla, ofreciendo cifras parecidas reunión en reunión, pero al mismo tiempo, cuando hacemos actividades en conjunto, se nota la alegría por encontrarnos, por estar en la lucha, y eso hace que nos sintamos más fuertes", aseveró el sindicalista. Cuando el jueves termine la huelga de 72 horas iniciada este martes, serán 19 días sin clases, uno más que el ciclo lectivo anterior 2017. En lo que va de este año, de acuerdo a datos difundidos por los Provincia, siempre hubo 12 paros en el marco de la discusión salarial y otros seis "por intereses gremiales ajenos a la situación salarial", un 35,3% del total. Con la discusión abierta y empantanada, recién habría una nueva convocatoria a los gremios en las próximas semanas, sin fecha definida. En lo concreto, la semana que viene se pagará otro tramo del anticipo a cuenta de futuros aumentos que viene liquidando la Provincia, confirmó el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny. "Estamos negociando de buena fe y reconocemos el rol fundamental que tienen los docentes en el aprendizaje de los alumnos. Queremos concluir esta negociación y queremos ser respetuosos", aseguró.

Diversas actividades de protesta reunieron a docentes de los tres gremios principales de la ciudad.

Hubo homenaje para las víctimas de la explosión en la escuela de Moreno.



Con alto acatamiento, comenzó el paro docente de 72 horas

