Chocó y derribó una columna de alumbrado

El accidente ocurrió en Av. Perón y Necochea, entre una camión y un auto. Un camión derribó ayer una columna de alumbrado ubicada en el cantero central de la avenida Perón luego de colisionar con un automóvil en la esquina de la calle Necochea. El accidente ocurrió en horas del mediodía y fue protagonizado por un camión Ford-350 que avanzaba por la avenida y un Chevrolet Corsa que intentaba cruzar por Necochea y cuyo conductor, a pesar de haber sufrido fuertes golpes, prefirió no ser derivado al Hospital San José por el personal del SAME que llegó hasta el lugar. A raíz del choque y la caída de la columna, en el lugar también se hizo presente personal policial y de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad.

LUEGO DE IMPACTAR CON EL VEHICULO DE MENOR PORTE, EL CAMIÓN PERDIÓ EL CONTROL Y SE INCRUSTÓ CONTRA EL POSTE DE ALUMBRADO UBICADO EN EL PARTERRE DE LA AVENIDA

#Dato Choque en Av. Perón y Necochea un auto y un camión Ford 350 que finalmente chocó una columna de alumbrado del parterre central. Se hizo presente la ambulancia de SAME pero el conductor del vehículo se negó a ser trasladado. Comando Patrulla zona 2 y Defensa Civil pic.twitter.com/unRfOLIuzE — (@dantrila) 28 de agosto de 2018

