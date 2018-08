La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ago/2018 Verónica Burroni emocionó a Italia







La joven campanense expuso en la 39ª edición del "Encuentro de la Amistad entre los Pueblos". Ante 5 mil personas contó su historia: su lucha contra una parálisis y su amor por la literatura. "Todos vinimos al mundo para ser felices", remarcó. "Las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen feliz a la gente". Ese fue el lema de la 39ª edición del "Encuentro de la Amistad entre los Pueblos" que se realizó en Rimini, Italia. Y allí estuvo presente la campanense Verónica Burroni, quien disertó en la Sala Sanpaolo A3 el pasado 21 de agosto bajo la temática: "Es posible ser feliz. Testimonios". La joven de 16 años nació en un parto trigemelar que le provocó parálisis cerebral con compromiso motor, pero eso no le impidió publicar ya cinco libros. Su última obra es la novela "El ladrón de sombras", que en el año 2016 fue distinguida con el premio "Elsa Morante" y cuya temática juvenil apunta a cuestiones como la diversidad, la integración y las dificultades vinculadas al mundo infantil. Ese reconocimiento le permitió conocer al Papa Francisco. Su exposición emocionó a las 5 mil personas presentes en el auditorio: "Todos vinimos al mundo para ser felices, y yo lo soy", señaló antes de meterse en su pasión por la literatura: "Amo las palabras porque me dan la posibilidad de mirar cada cosa, por más pequeña que sea, como el milagro que realmente es. Eso es lo que me mantiene viva: el hecho de poder observar y valorar cada detalle de este mundo y descubrir los secretos que esconde", contó. "Ser feliz en la vida es sentirse abrazado. Si yo no tuviese esta discapacidad, estoy completamente segura de que no hubiera empezado a escribir. Mi condición física me permite estar más atenta a la realidad, gracias a ella soy capaz de observar en los otros, con mayor detenimiento, los movimientos que yo no puedo hacer", agregó la joven campanense. "Ser feliz es poder encontrar fuerza y esperanza en las batallas. Esa fuerza y esa esperanza la encontré en el abrazo invisible, pero increíblemente poderoso de todas las personas que rezaron y siguen rezando por mí. Gracias a ese enorme abrazo y a pesar del dolor que me toca enfrentar por mi discapacidad, fui y soy feliz", cerró la joven Burroni, ante una platea que escuchó en silencio y que al final de su intervención aplaudió con convencimiento. Verónica, que asistió al evento acompañada por su madre, fue presentada por Giorgio Vittadini, presidente de la Fundación para la Subsidiariedad. Además, junto a ella participó del panel Paola Cigarini, Supervisora del Centro Educativo João Paulo II en Salvador de Bahía, Brasil. El "Encuentro de la Amistad entre los Pueblos" es un evento anual organizado desde 1980 por Comunidad y Liberación, un movimiento católico fundado por el sacerdote Luigi Giussani, hoy presente en 70 países.

La joven campanense expuso en la 39ª edición del “Encuentro de la Amistad entre los Pueblos" ante 5 mil personas





“Amo las palabras porque me dan la posibilidad de mirar cada cosa, por más pequeña que sea, como el milagro que realmente es. Eso es lo que me mantiene viva", contó Verónica.

[VIDEO] Desde Alemania: Pipo Pescador felicitó por sus logros a la joven Verónica Cantero Burroni... https://t.co/3yp4y3Oble #HistoriasdeAcá — LAD.FM (@LADdigitalFM) 3 de junio de 2017 Escritora Campanense: Verónica Cantero Burroni será distinguida por el Senado de la Nación.... https://t.co/LCskarZc1r #HistoriasdeAcá — LAD.FM (@LADdigitalFM) 29 de mayo de 2017 El Ladrón de Sombras: Este jueves Verónica Cantero Burroni presenta su primera novela corta... https://t.co/tvr7KQNdVL #Eventospúblicos — LAD.FM (@LADdigitalFM) 12 de octubre de 2016 Momento emotivo: Verónica Cantero Burroni se encontró con el Papa. La escritora campanense,... https://t.co/1f9bOtDy4y #HistoriasdeAcá — LAD.FM (@LADdigitalFM) 3 de junio de 2016

Verónica Burroni emocionó a Italia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: