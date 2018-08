La AFA informó la designación y a la vez confirmó que el encuentro de la segunda fecha se jugará el viernes desde las 21.05. Transmite TyC Sports. Para Villa Dálmine, el triunfo sobre Instituto del pasado sábado ya quedó atrás. Y ahora todo está enfocado en su próxima presentación frente a Temperley como visitante. Ese encuentro de la segunda fecha del campeonato 2018/19 de la Primera B Nacional ya tiene día, horario, escenario y árbitro confrmados: se jugará este viernes desde las 21.05 en el estadio Alfredo Beranger, con arbitraje de Mario Ejarque y con transmisión de TyC Sports. Si bien ya se conocía la programación, ayer la AFA la ratificó y además informó la designación del juez quien dirigió al Violeta en dos oportunidades: en el regreso al Nacional B en febrero de 2015, cuando Villa Dálmine venció 3-1 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero; y en la derrota 1-0 frente a Chacarita de marzo de ese año por la octava fecha del mismo campeonato. En tanto, el equipo de nuestra ciudad no se mide con Temperley desde mayo de 2014, cuando perdió 2-1 como local. Mientras que sus últimas visitas al estadio Alfredo Beranger fueron en noviembre de 2013: el 20 perdió 1-0 por Copa Argentina y el 26 cayó por el mismo marcador por el campeonato de la Primera B Metropolitana. El encuentro de este viernes será el 23º del historial entre ambas instituciones: Villa Dálmine sólo ganó 6, mientras que Temperley se impuso en 13 oportunidades (además, igualaron tres cotejos). A esta segunda fecha, el equipo de Felipe De la Riva llega con confianza luego del triunfo 3-0 sobre Instituto en el debut, a diferencia de Temperley, que cayó 2-1 como visitante ante Gimnasia de Mendoza después de ir ganando 1-0. SE FUE LA PRIMERA El lunes por la noche culminó la primera fecha de este campeonato de la Primera B Nacional con dos triunfos locales: Almagro derrotó 1-0 a Chacarita, mientras que Atlético Rafaela le dio vuelta el partido a Quilmes y lo superó por 2-1. Entre sábado y domingo se habían dado los siguientes resultados: Villa Dálmine 3-0 Instituto; Nueva Chicago 2-0 Ferro Carril Oeste; Los Andes 0-1 Independiente Rivadavia; Arsenal 1-1 Gimnasia (J); Agropecuario 2-1 Santamarina; Platense 0-1 Mitre (SdE); Olimpo (BB) 0-1 Sarmiento (J); Guillermo Brown (PM) 0-1 Brown (A); Central Córdoba (SdE) 1-1 Deportivo Morón; y Gimnasia (M) 2-1 Temperley. NACIONAL B – FECHA 2 VIERNES - 21:00 horas: Instituto vs Agropecuario / Sebastián Ranciglio - 21:05 horas: Temperley vs Villa Dálmine / TV / Mario Ejarque SÁBADO - 14:00 horas: Sarmiento (J) vs Atlético Rafaela / Luis Lobo Medina - 15:30 horas: Ferro Carril Oeste vs Gmo Brown (PM) / Diego Ceballos - 15:30 horas: Brown (A) vs Olimpo / Lucas Novelli - 16:05 horas: Chacarita Jrs vs Platense / TV / Facundo Tello - 20:30 horas: Santamarina (T) vs Arsenal / Héctor Paletta DOMINGO - 17:00 horas: Mitre (SdE) vs Gimnasia (M) / Nicolás Lamolina - 17:00 horas: Indep. Rivadavia vs Central Cordoba (SdE) / Bruno Bocca - 17:00 horas: Gimnasia (J) vs Def. de Belgrano / Luis Álvarez LUNES - 20:00 horas: Deportivo Morón vs Almagro / Ramiro López - 21:05 horas: Quilmes vs Los Andes / TV / Julio Barraza - LIBRE: Nueva Chicago

Villa Dálmine; Mario Ejarque será el árbitro frente a Temperley

