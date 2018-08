P U B L I C



El Dr. Rubén Romano e integrantes de Unidad Ciudadana se sumaron a los festejos por el Día del Niño en el barrio Otamendi. Los festejos por el Día del Niño no entienden de crisis. La preocupante situación económica poco interesa a los más pequeños, quienes esperan ansiosos ser reconocidos en la fecha tradicional. "A diferencia de otros años, no hubo festejos en los barrios. Solo algunos eventos aislados, organizados por diferentes vecinos" confiaron integrantes de Unidad Ciudadana, quienes junto al Concejal Romano acompañaron a los organizadores de un festejo para toda la familia. Allí el edil y referente del espacio ciudadano expresó: "Trabajamos junto a los vecinos de este querido barrio y los acompañamos en esta fiesta, pese a que los motivos para festejar no abundan. Sin embargo, sabemos que en nuestro trabajo de cada día, en la militancia y el diálogo con los vecinos está la posibilidad de corregir el rumbo para que los únicos privilegiados sean los chicos. Si no es así, no habrá futuro posible". Romano asistió junto a sus compañeros de bloque Luis Chesini, Soledad Calle y Osvaldo Fraticelli. Entre mates, juegos y hasta un campeonato de penales, el Concejal se mostró ilusionado con poder revertir la "difícil situación de muchos de nuestros vecinos, sin empleo, o agobiados por el aumento de tarifas, la inflación y los ajustes. Nunca debemos dejar de creer en la posibilidad de salir adelante. Se lo debemos a nuestros chicos y las futuras generaciones, el dejar un País y una Ciudad donde puedan vivir dignamente. Hoy vemos jugar a estos chicos y sabemos que tienen mucho por delante. Y entre otras cosas, yo tengo la esperanza que algún día los chicos dejen de asistir a merenderos y puedan comer en sus casas" finalizó.

Romano se animó al campeonato de penales, y se sumó a la fiesta familiar.



Romano:

"Tengo la esperanza que algún día los chicos dejen de asistir a merenderos y puedan comer en sus casas"

