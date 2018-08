Reunión paritaria entre el Municipio y el Sindicato termina sin avances en materia salarial

La gestión Abella pidió aguardar a que finalice el mes de agosto para contar con datos precisos sobre la inflación. Antes de negociar la suba para el segundo semestre del año paritario, el gremio pretende lograr un reajuste de la suba otorgada en el primero. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) y el Municipio realizaron el lunes el primer encuentro paritario de la segunda mitad del año, aunque no se produjeron mayores avances en lo que respecta a actualización salarial. El Gobierno municipal sentó a la mesa de negociaciones a un renovado equipo paritario, compuesto por Lucía Schirripa (Asuntos Judiciales), Abel Milano (Seguridad), Miguel Ibarra (Personal), Julio Olivastri (Hacienda) y Julián Althabe (Administrativo Legal). La selección de sus nuevos representantes era el argumento que esgrimía a la hora de definir fecha para el encuentro, buscado por el gremio desde julio. Según fuentes sindicales, no se llegaron a discutir los sueldos de los trabajadores debido a que el Municipio pidió esperar el cierre de agosto para contar con "datos concretos" sobre la inflación. El gremio quiere que, antes acordar la suba para el segundo semestre del año, se arregle un reajuste para el primero, tal como estaba acordado de palabra a falta de una cláusula gatillo. En lo que si hubo consenso fue en determinadas bonificaciones pendientes, correspondientes en su mayoría a tareas penosas. De acuerdo al sindicato, el Municipio se comprometió además a llevar adelante un relevamiento para determinar a cuántos trabajadores municipales más les corresponde el plus. Fuentes gremiales también señalaron que se avanzó en la entrega de ropa de trabajo, "con pedidos que se fueron solucionando a medias". "Hay cierta intención de trabajar en forma conjunta en aspectos que hacen a las condiciones de trabajo", resaltaron desde el STMC. Por otra parte, revelaron que el Municipio pidió que "todas las cuestiones remunerativas se discutan en el ámbito de la mesa paritaria", cuya nueva reunión fue programada para mediados de septiembre.



Reunión paritaria entre el Municipio y el Sindicato termina sin avances en materia salarial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: