Se clasificaron tras superar la etapa regional que se disputó en Escobar. Atletas con discapacidad de la ciudad consiguieron su lugar en Mar del Plata tras superar la etapa regional de Boccia y Básquet 3 vs 3 de los Juegos Bonaerenses 2018. Durante la competencia que se desarrolló en el Polidepotivo "Luis Monti" de Escobar, los atletas contaron con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio. En Boccia se clasificaron Alfredo Romero (categoría BC4 +18) y Martín Pérez (categoría BC4 -18), ambos de la Escuela Deportiva Municipal. En tanto, en Básquet, en la categoría Sub 16 mixto, avanzó el equipo compuesto por Ariana Ramírez, Nicolás Ellemberger, Nicolás Carlini, Raúl Moreyra y Sebastián Frogel, todos alumnos de la Escuela de Educación Especial Nº 502.

EL EQUIPO DE BÁSQUET SUB 16 MIXTO COMPUESTO POR ALUMNOS DE LA ESCUELA 502.





ALFREDO ROMERO Y MARTÍN PÉREZ SE CLASIFICARON EN BOCCIA.



Juegos Bonaerenses:

Discapacidad; atletas de Boccia y Básquet viajarán a Mar del Plata

