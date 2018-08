El Auriazul inicia como local frente a Atlas con arbitraje de Jonathan De Oto. La cuenta regresiva para el debut de Puerto Nuevo en una nueva temporada de la Primera D entró en su etapa final. De hecho, el Auriazul ya tiene confirmado día, horario y árbitro para su presentación en el campeonato 2018/19: será este sábado desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos frente a Atlas, con arbitraje de Jonathan De Oto. El equipo del barrio Don Francisco ha renovado gran parte de su plantel y ha sumado nombres de experiencia en la divisional para afrontar este campeonato. Entre otros llegaron el arquero Leandro Bonet; los defensores Santiago Correa y Gonzalo Leizza; los volantes Oscar Peñalba y Carlos Tapia; y el delantero Diego Pertossi. "Tuvimos mucho tiempo de preparación y eso nos jugó a favor. De cara al debut llegamos con muchos días de entrenamiento y muy bien físicamente", aseguró Correa, quien será el capitán del equipo, en diálogo con el sitio SoloAscenso. En cuanto al rival del debut, el ex defensor de Alem y Central Ballester explicó: "Atlas es un gran equipo que viene jugando de la misma manera hace muchos años. Tiene uno de los mejores planteles de la categoría. Pero nosotros saldremos con nuestras armas y a atacarlos donde les duele". PRIMERA D – FECHA 1 SÁBADO - 15:30 horas: Juventud Unida vs Real Pilar FC / Javier Delbarba - 15:30 horas: Puerto Nuevo vs Atlas / Jonathan De Oto - 15:30 horas: Argentino (R) vs Central Ballester / Tomás Diulio DOMINGO - 15:30 horas: Lugano vs Yupanqui / Kevin Alegre LUNES - 15:30 horas: Argentino (M) vs Muñiz / Ezequiel Yasinski MARTES - 15:30 horas: Claypole vs Deportivo Paraguayo / Gonzalo Pereira - 15:30 horas: Liniers vs Def. de Cambaceres / Sebastián Martínez LIBRE: Centro Español

Primera D:

Puerto Nuevo debuta el sábado

