Fue 1-1 ante Manuel Belgrano y aunque perdieron una buena chance de arrimarse a las líderes, se mantienen terceras en la Zona 2 de la Reubicación E/F. La Primera Damas del Campana Boat Club igualó 1-1 como local frente al Club Manuel Belgrano por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Reubicación E/F del Torneo Metropolitano. De esta maneras, las chicas Celestes llegaron a los 7 puntos y aunque perdieron una buena oportunidad de quedar a solo una unidad de los líderes (SIC "D" y Camioneros igualaron y quedaron ambos en 10 puntos), se mantienen en la tercera posición. Este fue el segundo partido como local de esta segunda parte de la temporada para las dirigidas por Adrián Zottola y es el segundo que no consigue sumar de a tres en la cancha "Héctor Tallón". En la primera parte del año, en cambio, la Primera Damas había estado muy firme en casa: seis triunfos y apenas un empate en siete partidos. El gol celeste lo convirtió la atacante Catalina Tapia en una jugada bastante rara. Luego del gol, el partido fue disputado y poco vistoso, con cierto dominio de la visita. Y al comenzar el segundo tiempo, Micaela Restaino le dio el empate a la visita tras un córner corto. El once inicial dispuesto por el entrenador Adrián Zottola para este partido frente a Manuel Belgrano fue con Romina Guerrero (arquera); Florencia Nuñez, Candela Corrata, Melina Dabusti; Camila Pérez Johanneton, Constanza Santini, Damiana Pinto, Camila Tenembaum, Sofía González; María Eugenia Díaz y Catalina Tapia. Luego ingresaron: Julieta Dabusti y Karen Farías. Esta cuarta fecha, en la que Camioneros y SIC "D" igualaron sin goles en duelo de líderes, también ofreció los siguientes resultados: Regatas Avellaneda "B" 6-5 El Retiro; GEBA "E" 2-2 San Carlos "B", Ferrocarril San Martín "C" 1-0 Universitario de La Plata "C"; y Los Pinos 0-1 Belgrano Day School. Por la quinta fecha, el Campana Boat Club deberá viajar a la capital provincial para enfrentar a Universitario de La Plata "C", con quien disputaron la cima de la Zona 4 de la Primera F, aunque en esta parte del año, a las albinegras les está costando hacer pie: suman tres derrotas en cuatro presentaciones. El resto de la fecha la completarán: El Retiro vs. Camioneros, SIC "D" vs. Los Pinos, Belgrano Day School vs. San Martín "C", Manuel Belgrano vs. GEBA "E", y San Carlos vs. Regatas Avellaneda "B"´. DIVISIONES MENORES En cuanto a las divisiones inferiores, hubo dos victorias del CBC, un empate y una derrota. La Quinta División cayó por primera vez en el año, tras un primer semestre de 12 victorias y 1 empate en 13 encuentros. Perdieron 3 a 1 y el gol celeste lo convirtió Martina De La Barrera, que en el pasado torneo anotó 8 tantos. La Intermedia jugó un gran partido y ganó 5 a 3 con goles de Romina Catardi, Martina De La Barrera, Julieta Dabusti y Oriana Comuzzi (2). En tanto, la Sexta empató 2-2 con tantos de María Luz Balerio Echeverría y Julieta Cossali; mientras que la Séptima se impuso 3 a 1, con goles de María del Pilar González, Valentina Núñez y María Paz Pérez Johanneton.

CANDELA CORRATA DISPUTA LA BOCHA EN UN PASAJE DEL PARTIDO ANTE MANUEL BELGRANO



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club empataron como locales

