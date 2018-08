Le ganó 2-0 a La Josefa y aprovechó el empate entre los equipos de Lechuga para sacar mayor diferencia en la cima. El pasado sábado se disputó la séptima fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Los cuatro encuentros de la jornada se desarrollaron en cancha de Otamendi FC y en el balance final, Juventud Unida amplió su ventaja como líder del certamen. Es que le ganó 2-0 a La Josefa y así no sólo cosechó su sexto triunfo en seis presentaciones, sino que además estiró a seis puntos su distancia respecto a Lechuga "A", que igualó sin goles frente a Lechuga "B" El que aprovechó para ganar lugares en la tabla fue el equipo de Otamendi, que superó 1-0 a Desamparados e igualó la línea de Lechuga "A" en la segunda posición. El otro resultado de la jornada fue la victoria 1-0 de Leones Azules sobre Mega Juniors. En tanto, Defensores de La Esperanza tuvo fecha libre. RESULTADOS FECHA 7: Lechuga "A" 0-0 Lechuga "B"; Leones Azules 1-0 Mega Juniors; Juventud Unida 2-0 La Josefa; y Desamparados 0-1 Otamendi FC. Libre: Defensores de La Esperanza. PRÓXIMA FECHA: Juventud Unida vs Mega Juniors; Leones Azules vs Lechuga "A"; Otamendi FC vs Lechuga "B"; y Defensores de La Esperanza vs Desamparados. Libre: La Josefa.

LAS LEONAS DE OTAMENDI LE GANARON 1-0 A MEGA JUNIORS



Liga Campanense:

Juventud Unida sigue firme en el Torneo Femenino

