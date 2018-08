La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ago/2018 Hipotiroidismo: tiroides hipoactiva (Última parte)







El hipotiroidismo (tiroides hipoactiva) es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas importantes. Si bien cualquier persona puede desarrollar hipotiroidismo, el riesgo es mayor ante los siguientes factores de riesgo: eres mujer y tienes 60 años o más, tienes una enfermedad autoinmune, tienes antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, padeces otras enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoidea o lupus, una enfermedad inflamatoria crónica, recibiste tratamiento con yodo radioactivo o con medicamentos antitiroideos, recibiste radiación en el cuello o en la parte superior del pecho, tuviste una cirugía de tiroides (tiroidectomía parcial), estuviste embarazada o diste a luz en los últimos seis meses. Complicaciones El hipotiroidismo no tratado puede derivar en varios problemas de salud: como Bocio (la estimulación constante de la tiroides para liberar más hormonas puede hacer que la glándula se agrande), problemas del corazón, problemas de salud mental, neuropatía periférica, mixedema (entre los signos y síntomas del mixedema se encuentran la intolerancia intensa al frío y la somnolencia seguida de un letargo profundo y pérdida del conocimiento), infertilidad o defectos congénitos. Diagnóstico Dado que el hipotiroidismo es más frecuente en las mujeres de edad avanzada, algunos médicos recomiendan que dichas mujeres se realicen análisis para la detección de este trastorno como parte de los exámenes físicos anuales. Algunos médicos también recomiendan que las mujeres embarazadas o aquellas que están buscando un embarazo se realicen un análisis de detección de hipotiroidismo. En general, el médico puede analizar si la tiroides está hipoactiva en caso de sentirte cansado o tener la piel seca, estreñimiento y aumento de peso, o si anteriormente tuviste problemas de tiroides o bocio. Análisis de sangre El diagnóstico del hipotiroidismo se realiza sobre la base de los síntomas y los resultados de los análisis de sangre que miden el nivel de TSH y, a veces, el nivel de otra hormona tiroidea llamada tiroxina. Un nivel bajo de tiroxina y un nivel alto de TSH indican que la tiroides está hipoactiva. Esto se debe a que la glándula hipófisis produce más TSH en un esfuerzo por estimular a la glándula tiroides para que produzca más hormona tiroidea. Anteriormente, los médicos no podían detectar el hipotiroidismo hasta que los síntomas eran bastante avanzados; pero ahora, con la prueba sensible de TSH, los médicos son capaces de diagnosticar trastornos de la tiroides de manera mucho más precoz, incluso antes de que se presente algún síntoma. Dado que la prueba de TSH es la mejor prueba de detección, probablemente tu médico revise primero la TSH y luego, en caso necesario, haga un análisis de hormona tiroidea. Las pruebas de TSH también son muy importantes para controlar el hipotiroidismo, porque ayudan al médico a determinar la dosis adecuada de medicamento, tanto al principio como con el paso del tiempo. Además, las pruebas de TSH se utilizan para diagnosticar un trastorno conocido como hipotiroidismo subclínico, que generalmente no provoca signos ni síntomas notorios. En quienes presentan esta afección, los niveles de triyodotironina y tiroxina en sangre son normales, pero los de TSH son un poco más altos de lo normal. Tratamiento Los tratamientos habituales para el hipotiroidismo suponen la administración diaria de la hormona tiroidea sintética levotiroxina (Levothroid, Synthroid, entre otros). Este medicamento oral restaura los niveles adecuados de la hormona y revierte los signos y síntomas del hipotiroidismo. Una o dos semanas después de comenzar con el tratamiento, te sentirás menos cansado. El medicamento también disminuye de manera gradual el nivel de colesterol que aumenta debido a la enfermedad y puede también revertir el aumento de peso. Por lo general, el tratamiento con levotiroxina es de por vida, pero como la dosis necesaria puede cambiar, el médico posiblemente te controle el nivel de TSH todos los años. Fuente: Mayo Clinic



Hipotiroidismo: tiroides hipoactiva (Última parte)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: