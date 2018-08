Presentó su renuncia la Fiscal General de Zárate-Campana

Liliana Maero dejará su cargo en diciembre próximo. En el último tiempo había sido cuestionada por el Intendente Abella y también había avanzado contra ella un proceso de juicio político por mal desempeño. A partir del 1º de diciembre próximo se hará efectiva la renuncia que la Fiscal General del Departamento Judicial de Zárate-Campana, Liliana Maero, presentó el martes ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. La noticia se conoció ayer, aunque los rumores que indicaban su salida como jefa de fiscales de la Departamental son de larga data. La decisión de hacerla efectiva a partir de diciembre estaría ligada a trámites jubilatorios, después de una carrera de más de 27 años en el Ministerio Público Fiscal (ingresó en marzo de 1991) y más de 15 como Fiscal General. En estos últimos años, Maero perdió sustento político y su figura se fue desgastando, con cuestionamientos incluso del propio Intendente Sebastián Abella. "Si la fiscal Maero y sus fiscales tienen miedo de investigar o no quieren trabajar deben renunciar ya", señaló en septiembre de 2016 el jefe comunal en el marco de la presentación del sistema "Buzón Vida" para denuncias anónimas respecto a la venta minorista de droga en la ciudad. "La fiscal Maero tiene que hacer que los fiscales trabajen bien. Si ella no puede lograrlo, debe dar un paso al costado", agregó en esa oportunidad, en el marco de una polémica actuación del entonces fiscal Camilo Quiroga. Una semana después, en aquel septiembre de 2016, la jefa de fiscales de la Departamental Zárate-Campana brindó una conferencia de prensa y le respondió a Abella: "Evidentemente está haciendo política", manifestó, al tiempo que aseguró que no piensa ni renunciar ni jubilarse, como trataron de instalar desde el oficialismo. Sí: desde hace casi dos años que la salida de Maero fue un tema de pasillo en el mundillo político-judicial. Incluso, dos meses atrás, desde el Ejecutivo Municipal volvieron a cuestionar a Maero, en el marco de la inauguración de la Delegación local de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas "La apertura de una oficina de lucha contra el narco-tráfico, es un hecho de mucha relevancia. Y llamó la atención que el sector del poder judicial vinculado a la temática de drogas no acompañara la inauguración", manifestó el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, en referencia a Maero y el Fiscal del área Temática de Drogas, Iván Cei. Sin embargo, el mayor desgaste que afrontaba la Fiscal General de Zárate-Campana era el avance de un proceso de juicio político que también involucra a los fiscales Juan José Montani y Mabel Amoretti, quienes fueron denunciados por "cajonear" una causa contra el Intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, por la supuesta apropiación indebida de terrenos por parte del vecino Municipio. De hecho, en diciembre pasado se conoció que ese proceso ya contaba con la designación de conjueces para el Honorable Jurado de Enjuiciamiento. Esa era la segunda denuncia que había trascendido durante 2017 contra Maero, luego de la realizada "por mal desempeño" por los hijos de María Cristina Manzanares, quien fuera asesinada en Los Cardales en 2014. Así, en los primeros meses de este 2018 ya se mencionaba su inminente salida (que finalmente se hará efectiva en diciembre) e, incluso, surgieron rumores sobre posibles candidatos a ocupar su cargo, entre los que sonaron los fiscales José Luis Castaño e Irene Molinari (quien finalmente avanzó con la causa contra Cáffaro). Rumores que, a partir de la confirmación de la renuncia de Maero, ganaran cada vez mayor intensidad.

Finalmente la Dra. Maero presentó su renuncia. Había sido un tema de pasillo en el mundillo político-judicial. Incluso, dos meses atrás, desde el Ejecutivo Municipal volvieron a cuestionarla.





En septiembre de 2016 Maero brindó una conferencia de prensa y le respondió a Abella por los cuestionamientos recibidos.



Presentó su renuncia la Fiscal General de Zárate-Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: