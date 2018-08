La comunidad universitaria marcha hoy en Buenos Aires

Directivos, docentes, estudiantes e investigadores protestarán por el recorte presupuestario y la falta de acuerdo paritario. Se espera una fuerte concurrencia. Gremios de docentes universitarios y federaciones estudiantiles marcharán este jueves desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para denunciar la crisis en universidades públicas y en los institutos de investigación. CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, UDA, FAGDUT y CTERA son los sindicatos que impulsan la movilización junto a las federaciones estudiantiles, pero también se sumarán agrupaciones políticas, sociales y de otras ramas gremiales. La convocatoria de la Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública es a las 17 y, además de la reivindicación salarial, incluye dentro del menú de reclamos la denuncia por la subejecución presupuestaria del corriente año. "A los docentes universitarios les siguen ofreciendo un 15 por ciento de aumento. Es inaceptable con la situación que hay actualmente", señaló Lucas Tavolaro Ortiz, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), una de las tantas sedes tomadas a raíz del conflicto. "En nuestra facultad, hace casi cinco meses que no hay gas y no hay una perspectiva de cuando se va a arreglar eso", lamentó el dirigente universitario. Hay tomas de facultades no sólo en la UBA sino también en la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Comahue, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de La Pampa. Otro capítulo de tensión se librará en torno a la discusión, que comenzará en septiembre, del Presupuesto 2019 y las partidas que se destinen a áreas de universidades y ciencia. "Hay un rumor de que va a ser menos en términos absolutos el del año que viene que el de este año. Eso sería gravísimo por la inflación que hay y porque ya este año el presupuesto asignado quedó muy licuado", alertó Tavolaro Ortiz. "La ciencia y la universidad están en crisis. Si esto se profundiza, el sistema no va a poder seguir funcionando. Nosotros creemos que para tener un país desarrollado e industrializado hay que contar con una universidad que funcione correctamente y con el financiamiento necesario", concluyó. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, se mostró preocupado por el "ajuste" general que pretende realizar el Gobierno para dar respuesta a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, y advirtió que ese organismo multilateral de crédito "siempre que tiene que recortar pone el ojo en la educación pública". Martínez fue uno de los rectores universitarios que el presidente Mauricio Macri recibió el martes pasado en la Casa Rosada para acercar posiciones en el conflicto.

Foto: 25digital com ar.



La comunidad universitaria marcha hoy en Buenos Aires

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: