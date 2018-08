Docentes bonaerenses se movilizaron en La Plata durante el segundo día de paro

Los gremios aseguran que la medida de fuerza -que terminará hoy - está siendo muy contundente. La Provincia anunció que se descontarán los días de huelga. En la segunda de las tres jornadas de paro anunciadas, cientos de docentes marcharon este miércoles hacia la sede de la gobernación bonaerense para reclamar aumentos salariales y, en ese contexto, los gremios advirtieron que no aceptarán una propuesta que implique "una baja" en los sueldos. La protesta fue impulsada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense en rechazo a la oferta salarial realizada por el gobierno, que volvió a advertir que descontará los días no trabajados. "Es urgente que el Gobierno Provincial dé respuestas concretas a las demandas, la Escuela Pública no puede esperar", indicaron los gremios en un comunicado. Según los sindicatos, el paro alcanzó una adhesión de más del 90% en las escuelas bonaerenses, aunque para el gobierno se ubica en torno al 50%. Al respecto, Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA, sostuvo: "Es un paro fuertísimo" y agregó que "esto es por el enojo y la indignación de los docentes y la comunidad educativa frente al ajuste". "El Gobierno quiere bajar salarios, pero jamás vamos a firmarle una pauta a la baja, no vamos a convalidarles el ajuste y el acuerdo con el FMI. Hoy los funcionarios deben salir a hablar porque la sociedad lo está demandando, querían encapsular este conflicto en lo salarial y con los dirigentes sindicales, ya se les derrumbó el relato", disparó el gremialista. Por su parte, el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, afirmó que los maestros que adhieran a la medida de fuerza observarán el descuento de los tres días en sus recibos de sueldo. "Los docentes que no trabajen tendrán descuento", dijo el funcionario provincial en declaraciones al canal Telefé. Los sindicatos docentes de la provincia rechazaron el jueves una nueva oferta salarial de la gestión de María Eugenia Vidal consistente en una mejora del 19% más 210 pesos de material didáctico. "Hemos hecho una propuesta superadora de las anteriores; a pesar de que la misma fue rechazada, nosotros adelantamos la inflación para que los docentes mantengan su poder adquisitivo y sigamos negociando", dijo este miércoles Sánchez Zinny. El funcionario aseguró que la gestión de María Eugenia Vidal no quiere que "los chicos estén fuera de las aulas" y anticipó que la semana que viene habrá una nueva mesa de negociación técnica, y en las próximas semanas se realizará una nueva reunión con los jefes gremiales.

Foto: Diagonales com.



Docentes bonaerenses se movilizaron en La Plata durante el segundo día de paro

