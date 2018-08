Estaba parado en Capital, en el cruce de Pampa y Cabildo, con su bastón blanco y anteojos negros. No dudé en tomarlo del brazo y ayudarlo a esquivar la multitud que venía en dirección contraria. Con discreción y acertividad, murmuró, _ Cuánto abrigo... Era una mañana gélida, de las que se nos enfrían hasta las ideas. _ Cuero ecológico, continuó... No demoré en contestar que era una convicción personal la que me movía a elegir un abrigo sintético. _ Y ésa tonada...no sos de acá. ¿De dónde venís? Le conté mi procedencia y el tiempo que llevaba aquí, antes pisar el cordón de la vereda de enfrente. _ Usás un perfume muy delicado, de verano. Ya nadie se fija en ésas cosas, pero a nosotros nos sigue gustando sacar conclusiones por lo que no se ve. Hablaba en plural, como si perteneciera a un club o a una logia secreta. Anonadada y con tono irónico, lo increpé: _ Escúcheme, aquí el ciego es usted o soy yo? Y nos separamos, sin saber siquiera nuestros nombres, más livianos y con nuestras discapacidades a cuestas. (P.D. gracias Julio Martínez por tan bella anécdota).

Desde el Estribo:

La ceguera

Por Fabiana Daversa

