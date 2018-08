La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/ago/2018 Se presentó FORJA en Campana







El Presidente a nivel nacional, Gustavo López, acompañó el acto y a Maximiliano Saucedo, quien llevará adelante la conducción en el ámbito local. "Estamos enfrentando a la derecha más poderosa que jamás hemos enfrentado en democracia", aseguró. El pasado viernes, en el local partidario de Vamos Campana (Av. Varela 937) se lanzó la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) con la presencia de su presidente a nivel nacional, Gustavo López. En cuanto al ámbito local, la conducción de este espacio quedó a cargo de Maximiliano Saucedo, referente ahora de Forja Campana. "Esta es una contribución más a este gran frente por Campana denominado Vamos Campana que reúne a diferentes extracciones del campo nacional y popular, donde hay alfonsinistas, peronistas, progresistas e independientes, lo cual para nosotros desde FORJA es un lindo desafío pero también un honor", explicó Saucedo. "Nuestro compromiso es el de trabajar junto a los vecinos en una opción de cara al futuro de nuestra querida ciudad y estamos seguro que con trabajo y esfuerzo vamos a poder recuperarla para los campanenses ante la presencia de foráneos que hoy conducen los destinos de nuestro distrito", cerró. El acto fue encabezado por el Presidente de Vamos Campana, Ariel Mosqueira, quien también destacó la construcción de "este gran frente campanense donde radicales, peronistas, progresistas, vecinalistas e independientes confluimos en un mismo proyecto de ciudad que la recupere para ponerla en manos de los campanenses". Y agregó: "Estamos seguros que el aporte de FORJA a este espacio va a ser sumamente enriquecedor y contribuyente para seguir construyendo un proyecto de ciudad inclusivo para los vecinos de Campana". Por su parte, después de agradecer la recepción que se le brindó, el referente a nivel nacional de FORJA, Gustavo López, destacó "las construcciones colectivas, amplias y transversales" como Vamos Campana: "Porque estamos enfrentando a la derecha más poderosa que jamás hemos enfrentado en democracia que reúne los viejos vicios de la oligarquía, pero por otro lado un poderío nunca visto; es el poder económico, el poder mediático como brazo del poder económico y es una parte del poder judicial, todos trabajando en conjunto para destruir al campo nacional y popular", explicó. Luego señaló que "hay una metodología que se repite de manera sistemática contra los dirigentes populares" y detalló: "Si durante décadas fueron los golpes de estado y durante los primeros años de la vuelta a la democracia fueron los golpes económicos, hoy es el condicionamiento mediático judicial el que pone en jaque a las democracias y a los gobierno populares con lo cual no solo está en juego el gobierno popular, sino que lo que está en juego es el sistema democrático". López se refirió a distintos "golpes blandos" y mencionó los casos de Brasil (Dilma Rousseff y Lula), Ecuador (Correa) y Paraguay (Lugo), entre otros. "No es casualidad que a Cristina se la quiera sacar de la cancha metiéndola presa y proscribiéndola de participar políticamente", aseguró en se sentido. "Por eso lo primero que hay que entender es cuál es la dimensión de quien tenemos enfrente. Entendiendo eso tenemos que saber que en búsqueda de este gran frente del campo nacional y popular no sobra nadie y que tenemos que trabajar para que de manera horizontal, trasversal y plural podamos formar un gran espacio opositor. Y en ese sentido Vamos Campana se ha posicionado como este gran frente del campo nacional y popular en la ciudad, así que los invito a seguir fortaleciendo este espacio que ahora integra FORJA para defender los derechos de todos y de todas", concluyó.

GUSTAVO LÓPEZ, PRESIDENTE DE FORJA A NIVEL NACIONAL, JUNTO A MAXIMILIANO SAUCEDO, QUIEN SERÁ EL REFERENTE EN EL ÁMBITO LOCAL.



Se presentó FORJA en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: