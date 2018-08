Nuevamente Banco Nación sin servicio en sus 4 ATM´s (cajeros automáticos). Como en los fines de semana (en especial los largos) donde a partir del domingo no hay dinero. Con el agravante que, por falta de servicio del BNA, si retira dinero de otro banco de Red Link le cobran una comisión. Hay muchas formas de verificar y no cobrarle al cliente en el periodo que están sin ATM´s. Tampoco tienen un Acuerdo de Servicio donde el Banco se comprometa con el cliente por un servicio en determinado tiempo y así cobra por el mismo. Y si no lo brinda o incumple el servicio, no cobra.

Carlos Santillan. DNI 8559740