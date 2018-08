Desde el radicalismo hicieron hincapié en la importancia de la llegada del SAME a la ciudad

Los concejales de Cambiemos Luís Gómez, Romina Buzzini y Alejandro Deppeler que integran este frente político, también destacaron las "comprometidas" políticas públicas que encara el intendente Sebastián Abella en materia de salud. Desde la Unión Cívica Radical hicieron hincapié en la importancia de la llegada del Sistema de Atención Médica en Emergencias (SAME) a la ciudad y destacaron las "comprometidas" políticas públicas que encara el intendente Sebastián Abella en materia de salud. En este sentido, los concejales de Cambiemos Luis Gómez, Romina Buzzini y Alejandro Deppeler -que integran este frente político-, sostuvieron que este nuevo servicio permitirá brindar respuestas inmediatas frente a emergencias y urgencias médicas. Luego de conversar con el personal del SAME e interiorizarse en el trabajo que realizan, los ediles también resaltaron que esta nueva implementación incluyó la incorporación de tres nuevas ambulancias cero kilómetro totalmente equipadas con la tecnología necesaria para actuar en este tipo de casos. "El Municipio sigue gestionando, con el apoyo del Gobierno Provincial, acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. El intendente Abella está transformando la ciudad desde todos los puntos de vista con la principal premisa de garantizar una mejor atención médica a todos los campanenses", indicó Gómez. Por su parte, Buzzini ponderó que "estamos muy conformes con la puesta en marcha del SAME Provincia, porque es un paso muy importante en el camino de consolidar un sistema de salud público, moderno y de calidad en beneficio de los vecinos". Y, Deppeler enfatizó que "la puesta en funcionamiento de este servicio de emergencias es parte de una gran decisión del intendente Abella que desde el inicio de su gestión se propuso mejorar la atención de los vecinos ante una emergencia".

Los concejales conversaron con personal del SAME para interiorizarse en las tareas que realizan a diario.



Desde el radicalismo hicieron hincapié en la importancia de la llegada del SAME a la ciudad

