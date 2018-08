La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/ago/2018 Lotes urbanos en Capilla del Señor







Donde finaliza la Ruta Provincial 193, dentro del casco urbano del histórico pueblo de Capilla del Señor, y lindero al barrio La Loma, se desarrolla Lomadas de Capilla, un nuevo barrio compuesto por 146 lotes de ubicación interna, perimetral y en cul de sac. El proyecto se encuentra en su etapa de preventa de la segunda etapa por lo que constituye una gran oportunidad de inversión para quienes buscan una vida tranquila con aire de campo pero con todos los servicios a escala peatonal que ofrece Capilla del Señor. Lomadas de Capilla es un barrio abierto sin expensas compuesto por terrenos de 300m2 de superficie. Actualmente, se comercializan en USD 28.000. Hay opciones de Pago Financiado: - Boleto cv US$ 1.556.- y 17 cuotas de US$ 1.556.- - Boleto cv US$ 12.000.- y 24 cuotas de US$ 500.- más 4 refuerzos semestrales de US$ 1.000.- - Boleto cv US$ 8.000.- y 26 cuotas de US$ 600.- más 4 refuerzos semestrales de US$ 1.100.- Posibilidad de adaptar plan de pago y pagar en pesos. Comisión inmobiliaria: 2 %.- El barrio contará con todos los servicios, entre ellos agua corriente, cloacas, luz, gas natural, telefonía e Internet. Las obras de infraestructura ya están iniciadas, y los desarrolladores estiman la entrega de los lotes para fines de setiembre (primer etapa / 73 lotes). Datos útiles Nombre: Lomadas de Capilla. Dirección exacta: Independencia 299 Superficie del barrio: 7 hectáreas. Cantidad de lotes: 146 totales (dos etapas de 73 lotes) Superficie de los lotes: 300m2 aprox. Servicios: agua corriente, cloacas, luz, gas natural, telefonía e Internet. Entrega: setiembre de 2017 primer etapa. Desarrolla: Forest Negocios Inmobiliarios S.A. Comercializa: ISM Inmuebles. Contacto: (011) 15-3817-5353 / (0230) 15-4307044 Mail: info@lomadasdecapilla.com.ar Web: www.lomadasdecapilla.com.ar Facebook: facebook.com/lomadasdecapilla



