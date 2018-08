Fue por 6-1 en la cancha Héctor Tallón del club de la ribera de nuestra ciudad.

Por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Reubicación "B" del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Caballeros del Campana Boat Club perdió 6-1 como local frente a Ferro Carril Oeste y sufrió su cuarta derrota consecutiva en esta segunda parte de la temporada.

Este resultado terminó ubicando al CBC en el último escalafón de la tabla de posiciones por la diferencia negativa de gol de 17 contra los 13 de Buenos Aires Christian School (BACS), que también perdió los cuatro partidos del torneo.

Los goles del elenco de Caballito los anotaron Tobías Desiata (2), Juan Felipe Desiata, Ignacio Arguello, Bruno Galleli y Maximiliano Martín. En tanto, el gol Celeste lo convirtió Martín Eckstein (anotó cuatro de los cincos del CBC).

El plantel que presentó el entrenador Adrián Zottola en esta oportunidad fue el siguiente: Guillermo Bustos (arquero), Alberto Aragón, Luciano Baratta, Daniel Contreras, Martín Eckstein, Diego Errecalde, Federico Gelosi, Santiago Gelosi, Mauro Martínez, Mariano Mercuri (capitán), Elías Montero Pineda, Alejandro Monti, Ignacio Monti, Milton Orellana, Omar Rodríguez, David Sabalza, Sergio Tereszuck, Emiliano Verchány Matías Ynsaurralde. El ´´Colo´´ Ignacio Poggi, usual capitán, quien actualmente está en recuperación de una lesión en su clavícula, fue uno de los jueces de mesa.

Los demás resultados de la fecha jugada el domingo fueron: SITAS 3-0 BACS; Santa Bárbara "B" 9-0 Racing; Quilmes High School 0-0 Club San Fernando "B"; y Berazategui 4-2 Ducilo "B".

La próxima fecha se jugará el domingo 9 de septiembre y los partidos serán: SITAS vs. CBC, Ferro vs. Berazategui, Ducilo ´´B´´ vs. Quilmes High School, San Fernando "B" vs. Santa Bárbara "B" y Racing vs. BACS.

DIVISIONES MENORES

En cuanto a los resultados de las demás categorías en las que compite el CBC, la Intermedia cayó 3 a 1 (gol de Alberto Aragón) y la sexta división sufrió una dura derrota por 14 a 0.