Cosechó 10 puntos ante el Canario; y no pudo sumar ante el Gasolero. Además jugaron los más chicos en Liga Zarateña. Las categorías infantiles y juveniles de Villa Dálmine disputaron el pasado fin de semana nuevas fechas de sus correspondientes campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al tiempo que las categorías más chicas también tuvieron actividad en el Torneo de la Liga Zarateña. JUVENILES AFA Por la cuarta fecha del Torneo de Juveniles del Nacional B, el Violeta se midió con Flandria, contra el que sumó 10 puntos producto de una jornada de tres victorias, un empate y dos derrotas, en la que se registraron los siguientes resultados y goleadores: -Cuarta División: Flandria 1 - Villa Dálmine 1 (Joel Cerrudo). -Quinta División: Flandria 2 - Villa Dálmine 0. -Sexta División: Flandria 1 - Villa Dálmine 0. -Séptima División: Villa Dálmine 3 (Diego Vitale -2- y Santiago Patroni) - Flandria 1. -Octava División: Villa Dálmine 3 (Valentín Umeres -2- y Ulises Mónaco) - Flandria 1. -Novena División: Villa Dálmine 2 (Federico Lambardi y Agustín Nerone) - Flandria 1. INFANTILES AFA Por la 10ª fecha de la Zona B del Torneo de Infantiles de AFA, los chicos Violetas recibieron a Temperley en el predio Héctor Fillopski en una jornada en la que no pudieron sumar puntos ni convertir goles. Los resultados fueron los siguientes: -Categoría 2005: Villa Dálmine 0 - Temperley 4. -Categoría 2006: Villa Dálmine 0 - Temperley 2. -Categoría 2007: Villa Dálmine 0 - Temperley 2. LIGA ZARATEÑA Por la novena fecha del Torneo Infanto-Juvenil que organiza la Liga Zarateña de Fútbol, los más chicos de Villa Dálmine se midieron con Central Buenos Aires de Zárate en una jornada en la que se dieron los siguientes resultados y goleadores: -Categoría 2007: Villa Dálmine 0 - Central Buenos Aires 1. -Categoría 2008: Villa Dálmine 0 - Central Buenos Aires 2. -Categoría 2009: Villa Dálmine 3 (Lucas Pardo, Ignacio Moroni y Eros López) - Central Buenos Aires 0. -Categoría 2010: Villa Dálmine 0 - Central Buenos Aires 3. -Categoría 2011: Villa Dálmine 5 (Jerónimo Leiva -2-, Iham Núñez, Fabricio Muriega y Pedro Rodella) - Central Buenos Aires 2.

LA CUARTA DE VILLA DALMINE IGUALÓ CON FLANDRIA CON GOL DE JOEL CERRUDO.





LOS INFANTILES DE VILLA DALMINE QUE PARTICIPAN DE LA LIGA ZARATEÑA ACOMPAÑARON LA VICTORIA 3-0 DE LA PRIMERA ANTE INSTITUTO. LOS INFANTILES DE PUERTO NUEVO, INVICTOS ANTE ARGENTINO (R) El pasado fin de semana, las categorías juveniles de Puerto Nuevo no vieron acción porque quedaron libres en el Torneo de Juveniles C-D que organiza la AFA. En cambio, las categorías infantiles se midieron con Argentino de Rosario en una jornada en la que cosecharon una victoria y dos empates con los siguientes resultados y goleadores: -Categoría 2005: Puerto Nuevo 1 (Axel Yeri) – Argentino 1 -Categoría 2006: Puerto Nuevo 3 (Jonathan Basualdo -2- y Tomás Muñoz) – Argentino 1 -Categoría 2007: Puerto Nuevo 1 (Thiago Basualdo) – Argentino 1.



